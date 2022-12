Cristiano Ronaldo rupe tăcerea după eliminarea Portugaliei de la Cupa Mondială: „A fost cel mai mare vis al meu”

Portugalia a fost luată prin surprindere de o echipă curajoasă a Marocului, care a devenit prima națiune africană din istoria fotbalului ce a ajuns în semifinalele Cupei Mondiale. De altfel, Cristiano Ronaldo a ieșit în lacrimi de pe teren.

Cristiano Ronaldo a respins zvonurile și acuzațiile cum că ar avea o atitudine nepotrivită după ce Portugalia a fost eliminată de Maroc de la Cupa Mondială, notează dailystar.

Fostul atacant de la Manchester United s-a arătat abătut după ce, ultima sa șansă de a câștiga Cupa Mondială, i-a trecut ca pe la ureche. Portugalia era mare favorită să învingă Marocul în sferturile de finală.

Cu toate acestea, lovitura de cap a lui Youssef En-Nesyri a asigurat o victorie șocantă pentru formația nord-africană. Iar în urma acestei înfrângeri nefaste, Ronaldo a vorbit despre despre această dezamăgire.

„A fost cel mai mare vis al meu”

„Câștigarea unei Cupe Mondiale cu Portugalia a fost cel mai mare și mai ambițios vis al carierei mele. Din fericire, am câștigat multe titluri de dimensiune internațională, inclusiv cu Portugalia, dar să pun numele țării noastre pe cel mai înalt podium din lume a fost cel mai mare vis al meu”, a spus el pe rețelele de socializare.

„Am luptat pentru el. Am luptat din greu pentru acest vis. În cele 5 prezențe pe care le-am marcat la Cupa Mondială de-a lungul a 16 ani, întotdeauna alături de mari jucători și susținut de milioane de portughezi, am dat totul. Dau totul pe teren. Nu am renunțat niciodată la acest vis.

Din păcate ieri visul s-a încheiat. Nu merită să reacționăm acum, la nervi. Vreau doar să știți cu toții că s-au spus multe, s-a scris mult, s-a speculat mult, dar dedicarea mea față de Portugalia nu s-a schimbat nici o clipă. Întotdeauna am fost unul care a luptat pentru obiectivul tuturor și nu aș întoarce niciodată spatele colegilor mei și țării mele.

Nu mai am multe de spus deocamdată. Mulțumesc Portugalia! Mulțumesc Qatar! Visul a fost frumos cât a durat,” a conchis Cristiano Ronaldo.

