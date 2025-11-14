Cristiano Ronaldo, în pericol să rateze startul Mondialului 2026! Căpitanul Portugaliei riscă o suspendare care s-ar putea extinde și la turneul final

„Roșul” direct din meciul cu Irlanda îi poate aduce lui CR7 o pedeapsă mai mare decât o etapă.

Cristiano Ronaldo (40 de ani) traversează un moment tensionat în plină campanie de calificare. Superstarul Portugaliei a fost eliminat direct cu cartonaș roșu în meciul pierdut de lusitani la Dublin, 0-2 cu Irlanda, după ce l-a lovit cu cotul în spate pe fundașul Dara O’Shea. Incidentul, petrecut în minutul 61, ar putea avea consecințe serioase asupra prezenței sale la Campionatul Mondial din 2026.

Potrivit regulamentului FIFA, o astfel de eliminare pentru „conduită violentă” atrage minimum o etapă de suspendare, dar poate fi extinsă de comisiile disciplinare, în funcție de gravitatea faptei și de raportul arbitrilor. Asta înseamnă că Ronaldo va lipsi sigur din ultimul meci al preliminariilor, cu Armenia, și riscă să rateze inclusiv debutul Portugaliei la Mondial, dacă sancțiunea se va prelungi peste o partidă.

Cartonașele roșii se mențin și după preliminarii

Cotidianul Marca notează că, spre deosebire de „galbene”, care se șterg la finalul fazei de calificare, cartonașele roșii directe se transferă automat la turneul final. Prin urmare, dacă FIFA consideră gestul lui Ronaldo drept un act de violență, suspendarea se va aplica și la prima partidă din SUA, Mexic sau Canada.

Ar fi un moment istoric, dar negativ, pentru CR7: este prima eliminare din carieră la echipa națională, după 226 de meciuri și peste 22 de ani petrecuți sub tricolorul Portugaliei. În total, Ronaldo a fost eliminat de 12 ori la nivel de club, dintre care opt cu „roșu” direct.

Roberto Martinez îl apără pe căpitan: „VAR a agravat totul”

Selecționerul Portugaliei, Roberto Martinez, a comentat incidentul imediat după meci, încercând să tempereze reacțiile.

„Cred că este dificil pentru un jucător ca Cristiano, în careu. Astăzi a avut doi fundași în contact fizic constant. Nu a fost nicio violență. A încercat să treacă de un fundaș și a avut ghinion că VAR… unghiul imaginilor face ca lucrurile să pară mai rău decât s-a întâmplat în realitate. Este primul cartonaș roșu al lui Ronaldo cu echipa națională, incredibil”, a spus tehnicianul iberic.

De partea cealaltă, selecționerul Irlandei, Heimir Hallgrimsson, a negat orice implicare în decizia arbitrului:

„Ronaldo m-a felicitat ironic pentru că aș fi făcut presiuni asupra arbitrului. Acțiunea lui a dus la cartonașul roșu, eu nu am avut nicio legătură cu asta”, a declarat islandezul.

Caz similar: Otamendi va lipsi și el de la debutul Argentinei

Situația lui Ronaldo nu este singulară. Fundașul argentinian Nicolás Otamendi, eliminat cu „roșu” direct în ultimul meci al campioanei mondiale împotriva Ecuadorului, a primit o suspendare de o etapă și nu va putea juca în primul meci al Argentinei la Mondialul 2026.

Dacă și sancțiunea lui Cristiano va fi confirmată pentru turneul final, portughezul ar deveni primul mare star al generației actuale care ratează debutul la Cupa Mondială din cauza unui episod disciplinar.

