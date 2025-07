Cristiano Ronaldo îl vrea pe Antony la Al-Nassr: Oferta oficială a fost trimisă către Manchester United

Al-Nassr continuă ofensiva pe piața transferurilor din Europa și îl vizează acum pe extrema braziliană Antony, aflat pe lista de plecări a celor de la Manchester United. Potrivit publicației Foot Mercato, clubul saudit a înaintat deja o ofertă oficială pentru jucătorul de 24 de ani, în contextul în care Cristiano Ronaldo ar fi cerut personal aducerea fostului coleg de pe Old Trafford.

Manchester United, activă în această vară pe piața achizițiilor cu transferurile lui Matheus Cunha, Bryan Mbeumo și tânărul paraguayan Diego Leon, încearcă să reducă lotul prin plecarea unor jucători considerați „surplus de echipă”. După mutarea lui Marcus Rashford la Barcelona, atenția se îndreaptă acum către Antony, Jadon Sancho, Tyrell Malacia și chiar tânărul Alejandro Garnacho, aflați pe lista de transferuri.

Antony, greu de vândut în Europa

Brazilianul Antony, adus de United în 2022 de la Ajax pentru peste 95 de milioane de euro, nu a reușit să-și justifice prețul, devenind una dintre cele mai discutate dezamăgiri ale clubului. Deși Real Betis a făcut o ofertă de 20 de milioane de euro pentru 50% din drepturile economice ale jucătorului, aceasta a fost respinsă de United, care cere cel puțin 60 de milioane de euro pentru un transfer definitiv.

Al-Nassr intră pe fir, sub influența lui Ronaldo

În acest context, Al-Nassr – echipa unde joacă și Cristiano Ronaldo – a intervenit cu o ofertă, suma exactă nefiind încă dezvăluită. Surse din anturajul clubului saudit susțin că Ronaldo are un cuvânt greu de spus în transferurile clubului, iar interesul pentru Antony vine în linia influenței directe pe care portughezul o exercită asupra strategiei echipei.

În plus, Al-Nassr este pe punctul de a înregistra și transferul permanent al lui João Félix de la Chelsea. Transferul a fost confirmat de reputatul jurnalist Fabrizio Romano, care a publicat celebrul său „Here we go!” în legătură cu mutarea portughezului. João va semna un contract pe doi ani cu Al-Nassr, suma inițială fiind de 30 de milioane de euro, plus bonusuri și un procent important la o posibilă revânzare.

