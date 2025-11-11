Cristiano Ronaldo afirmă că Mondialul din 2026 va fi „cu siguranță” ultimul din cariera sa

Starul portughez Cristiano Ronaldo a declarat marți că Mondialul din 2026 va fi cu siguranță ultimul din cariera sa, în timp ce se apropie de finalul uneia dintre cele mai strălucite cariere din istoria fotbalului, notează AFP.

Atacantul, care va împlini 41 de ani în 2026 și are deja peste 950 de goluri marcate la nivel de club și echipă națională, a confirmat că intenționează să se retragă din fotbal „într-un an sau doi”.

„Cu siguranță, da”, a spus Ronaldo prin videoconferință, în cadrul unui forum desfășurat în Arabia Saudită, atunci când a fost întrebat dacă turneul final din 2026 va fi ultimul pentru el.

„Voi avea 41 de ani și cred că acela va fi momentul potrivit”, a continuat el.

Fotbalistul lui Al Nassr, care s-a alăturat clubului saudit în 2023 într-un contract de sute de milioane de euro, a detaliat și declarațiile făcute săptămâna trecută, când afirmase că se va retrage „în curând”.

Să fim sinceri: când spun ‘curând’, mă gândesc probabil la încă un an sau doi în care voi mai juca, a precizat el.

De cinci ori câștigător al Balonului de Aur, Ronaldo speră să participe la al șaselea său Campionat Mondial. Cel mai aproape de trofeu a fost în 2006, când Portugalia a pierdut semifinala cu Franța.

Naționala lusitană încă nu s-a calificat la turneul final din SUA, Canada și Mexic, dar își poate asigura locul dacă va învinge Irlanda joi.

Luna trecută, Ronaldo a devenit golgheterul all-time al preliminariilor Cupei Mondiale, după ce a înscris de două ori împotriva Ungariei, ajungând la 41 de reușite și depășindu-l pe fostul internațional guatemalez Carlos Ruiz (39). De asemenea, este și cel mai bun marcator din istoria fotbalului internațional, cu 143 de goluri pentru Portugalia.

Într-un interviu acordat recent emisiunii Piers Morgan Uncensored, Ronaldo a recunoscut că retragerea va fi un moment emoționant:

„Va fi greu? Da. Probabil că voi plânge, da. Sunt o persoană deschisă. Va fi foarte, foarte dificil”, a mărturisit el.

După despărțirea de Manchester United la finalul lui 2022, Ronaldo a semnat cu Al Nassr, declanșând un val de transferuri ale unor jucători celebri spre Arabia Saudită. Contractul său, estimat la 200 de milioane de euro pe an, a fost extins în iunie pentru încă doi ani.

Recent, Bloomberg l-a desemnat drept primul miliardar din istoria fotbalului, iar Forbes l-a plasat din nou în fruntea clasamentului celor mai bine plătiți jucători din lume – pentru a șasea oară în ultimii zece ani. Cu venituri totale estimate la 280 de milioane de dolari anual, Ronaldo câștigă de peste două ori mai mult decât rivalul său Lionel Messi.

Arabia Saudită, care investește masiv în sport și divertisment ca parte a strategiei sale de diversificare economică, a fost desemnată gazda Cupei Mondiale din 2034.

