Eliminarea lui Bîrligea a fost picătura care a umplut paharul! FCSB taie în carne vie după remiza de la Sibiu

Conducerea campioanei României a decis să impună amenzi drastice jucătorilor care dau dovadă de indisciplină.

FCSB a terminat la egalitate, scor 3-3, meciul disputat duminică pe terenul celor de la FC Hermannstadt, în cadrul etapei a 16-a din SuperLigă. Partida de la Sibiu a fost una tensionată, iar eliminarea lui Daniel Bîrligea în minutul 71 a declanșat o reacție dură din partea conducerii clubului.

Atacantul a primit două cartonașe galbene în decurs de doar două minute, pentru proteste repetate la adresa arbitrului, lăsându-și echipa în inferioritate numerică. Gazdele au fost aproape să profite de avantaj și să obțină toate cele trei puncte, însă roș-albaștrii au reușit să salveze un egal pe final. Totuși, consecințele incidentului nu s-au oprit la rezultatul de pe tabelă.

Eliminarea lui Bîrligea a fost a cincea primită de FCSB în cele 30 de meciuri oficiale din acest sezon, iar conducerea clubului a considerat că s-a depășit orice limită în ceea ce privește disciplina. Managerul general al echipei a transmis că, de acum înainte, jucătorii vor fi sancționați mult mai sever pentru comportamente nepotrivite în timpul meciurilor.

FCSB introduce „amenzi unice în România”

Potrivit informațiilor oferite de Prima Sport, oficialii campioanei României au decis să aplice „amenzi unice în România” pentru a pune capăt actelor de indisciplină. Managerul echipei și-a asumat public o parte din vină, recunoscând că până acum jucătorii nu au fost sancționați suficient, ceea ce a dus la repetarea greșelilor.

Primii vizați de noile măsuri disciplinare sunt chiar Daniel Bîrligea și Siyabonga Ngezana. În cazul atacantului, sancțiunea vine după eliminarea de la Sibiu, în timp ce fundașul sud-african ar fi părăsit cantonamentul echipei fără permisiune, după meciul cu „U” Cluj, pentru a se întâlni cu Damjan Djokovic.

La finalul partidei cu Hermannstadt, atmosfera din vestiarul roș-albaștrilor a fost una tensionată. Mihai Pintilii și Elias Charalambous, cei doi tehnicieni ai echipei, și-ar fi prezentat demisiile imediat după meci, nemulțumiți de lipsa de disciplină și de rezultatele slabe din ultimele etape. Patronul echipei nu le-a acceptat însă plecarea, dar le-ar fi transmis că își va asuma personal responsabilitatea pentru viitoarele decizii tactice și de lot.

Mai mult, conducerea clubului intenționează să aducă un specialist în disciplină care să se ocupe exclusiv de comportamentul jucătorilor. În cadrul intern al clubului există temeri că anumiți fotbaliști nu îi respectă pe cei doi antrenori la nivelul așteptat, ceea ce a dus la scăderea autorității în vestiar.

În urma remizei de la Sibiu, FCSB a ajuns pe locul 9 în clasamentul SuperLigii, cu doar 20 de puncte adunate în primele 16 etape — la cinci puncte de zona play-off-ului. Seria de rezultate modeste și problemele de comportament au determinat conducerea să ia măsuri radicale, iar perioada de pauză competițională este văzută ca o oportunitate pentru redresare.

Până la reluarea campionatului, roș-albaștrii vor avea timp să-și regândească strategia, atât din punct de vedere tactic, cât și disciplinar. Patronul echipei a anunțat, de altfel, că formația va renunța la sistemul cu doi închizători și va trece la o formulă ofensivă 4-3-3, în încercarea de a revitaliza jocul și de a reda încrederea echipei.

După pauza dedicată echipelor naționale, FCSB va întâlni Petrolul Ploiești pe teren propriu, în etapa a 17-a, într-un meci programat pe 22 noiembrie, de la ora 20:30.

