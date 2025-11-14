Cristiano Ronaldo a fost eliminat pentru lovire! Rivalitatea cu Dara O’Shea a reizbucnit după patru ani

Căpitanul Portugaliei a văzut primul cartonaș roșu la națională, după un gest nervos în meciul cu Irlanda.

Cristiano Ronaldo (40 de ani) a trăit o seară tensionată la Dublin, unde Portugalia a învins Irlanda, însă victoria a fost umbrită de eliminarea starului lusitan. În minutul 61 al partidei din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, scor 2-0 pentru Portugalia, Ronaldo a fost eliminat direct pentru lovire cu cotul asupra lui Dara O’Shea, fundașul irlandez care i-a fost adversar și într-un incident celebru de acum patru ani.

Totul s-a petrecut în careul Irlandei, la o fază fără minge. Într-un duel pentru poziție, Cristiano Ronaldo și-a pierdut cumpătul și l-a lovit cu cotul în spate pe O’Shea, actual jucător la Ipswich Town. Arbitrul Glenn Nyberg a arătat inițial cartonaș galben, dar, după analiza fazei la VAR, a revenit asupra deciziei și l-a eliminat pe căpitanul Portugaliei.

Gestul l-a înfuriat pe publicul irlandez, care a izbucnit în huiduieli, iar Ronaldo a reacționat ironic. Imediat după lovitură, a dus mâinile la ochi, simulând că adversarul „se smiorcăie” și exagerează contactul. În momentul în care a fost trimis la vestiare, lusitanul i-a aplaudat sarcastic pe fanii irlandezi și le-a făcut semn că totul este „în regulă”.

Rivalitate cu repetiție între Cristiano Ronaldo și Dara O’Shea

Incidentul de la Dublin nu a fost primul între cei doi. În 2021, în preliminariile pentru Mondialul din 2022, Portugalia și Irlanda s-au întâlnit la Faro, iar O’Shea a fost, din nou, în centrul atenției alături de Ronaldo.

În acel meci, portughezul se pregătea să execute o lovitură de la 11 metri în minutul 15, însă fundașul irlandez i-a mișcat mingea exact înaintea execuției. Cristiano a răbufnit, l-a împins pe O’Shea, dar nu a fost sancționat de arbitru. Ironia sorții a făcut ca Ronaldo să rateze penalty-ul, iar Irlanda să conducă la pauză cu 1-0, prin golul lui John Egan.

Totuși, lusitanul și-a luat revanșa în finalul partidei, marcând o „dublă” salvatoare în minutele 89 și 90+6, care a adus victoria Portugaliei cu 2-1.

Eliminarea de la Dublin este prima din cariera lui Cristiano Ronaldo în tricoul echipei naționale, un eveniment rar într-o carieră întinsă pe peste două decenii și peste 200 de selecții.

Ronaldo, care evoluează în prezent la Al-Nassr, riscă o suspendare de cel puțin un meci, absență care ar putea cântări în lupta Portugaliei pentru un loc direct la turneul final din 2026.

