Cristian Chivu debutează la Parma! Românul pregătit pentru provocarea carierei

Fostul căpitan al naționalei României va conduce pentru prima dată o echipă de seniori, având ca obiectiv salvarea Parmei de la retrogradare.

Cristian Chivu va debuta oficial ca antrenor principal al Parmei sâmbătă, într-un duel important cu Bologna, în etapa a 26-a din Serie A. După mai mulți ani petrecuți în cadrul clubului Inter Milano, unde a antrenat echipele de juniori și Primavera, fostul fundaș face acum pasul către fotbalul mare, preluând o echipă aflată într-o situație delicată.

Parma l-a demis pe Fabio Pecchia după patru înfrângeri consecutive și l-a ales pe Chivu pentru a redresa echipa, mizând pe calitățile sale de lider și pe experiența acumulată la Inter. În conferința de presă premergătoare debutului său, românul a subliniat că, dincolo de aspectele tactice, cel mai important lucru pentru succesul echipei va fi mentalitatea și încrederea pe care jucătorii trebuie să o recapete.

Chivu, conștient de provocarea de la Parma

Cristian Chivu a recunoscut că a fost surprins de oferta primită de la Parma, dar consideră că echipa are un proiect de viitor și că poate aduce un plus prin stilul său de antrenorat.

„Ne-am întâlnit în aceeași zi în care am ajuns la Parma. Am fost surprins de apelul venit de la un club care a avut curajul să mă invite la un interviu. Cunosc realitatea unui club cu un proiect pe termen lung și mă bucur că am fost contactat și ales. Sunt fericit să fac parte dintr-un club cu mare ambiție.”

Fostul fundaș al lui Ajax, AS Roma și Inter Milano a petrecut ultimele luni studiind și analizând tendințele din fotbalul modern. A colaborat cu UEFA ca analist în Liga Campionilor și a interacționat cu antrenori de top pentru a-și îmbunătăți cunoștințele tactice.

„În aceste luni, am dedicat mult timp studiului și călătoriilor. Am urmărit multe meciuri și mi-am reluat munca de analist UEFA în Liga Campionilor. Este important pentru jucători să vadă pe cineva pe care îl recunosc ca fiind credibil, cineva care transmite ceva valoros atât în fotbal, cât și în viață.”

Chivu este conștient că primul pas în redresarea echipei va fi motivarea jucătorilor și încurajarea acestora să-și asume mai multe responsabilități.

„Jucătorii mei sunt cei mai buni și trebuie să le dau totul. Avem nevoie de ceva în plus față de ceea ce s-a făcut până acum. Jucătorii trebuie să-și asume mai multă responsabilitate, să arate dorința de a menține acest club în Serie A.”

Program favorabil în prima lună la Parma

Parma se află într-o situație dificilă în Serie A, fiind pe loc retrogradabil. Cu toate acestea, clubul a decis să facă schimbarea acum și datorită programului mai accesibil din următoarele săptămâni.

În următoarele cinci etape, Parma va întâlni echipe din a doua jumătate a clasamentului, oferindu-i lui Chivu o șansă bună de a acumula puncte și de a reda echipei încrederea necesară.

Următoarele meciuri ale Parmei:

Parma – Bologna (24 februarie)

(24 februarie) Udinese – Parma (2 martie)

(2 martie) Parma – Torino (9 martie)

(9 martie) Monza – Parma (16 martie)

(16 martie) Verona – Parma (30 martie)

Prima confruntare dificilă pentru Chivu va fi pe 6 aprilie, când Parma va juca împotriva lui Inter Milano, echipa la care românul și-a petrecut o mare parte din cariera de jucător și unde a făcut primii pași în antrenorat.

Parma nu a mai câștigat în Serie A din 28 decembrie 2024, iar principalul obiectiv al lui Chivu va fi să readucă echipa pe linia de plutire și să evite retrogradarea.

