Cristi Chivu, pus la zid după înfrângerea cu Atletico! Julio Cesar: „Aș vrea să aflu de ce a făcut acele schimbări! Lautaro era supărat”

FotbalȘtirile zilei
atletico de madrid v fc internazionale milano uefa champions league 2025/26 league phase md5
MADRID, SPAIN - NOVEMBER 26: Cristian Chivu head coach of FC Internazionale Milano reacts during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 match between Atletico de Madrid and FC Internazionale Milano at Estadio Metropolitano on November 26, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Diego Souto/Getty Images)

Inter a pierdut cu 2-1 pe terenul lui Atletico Madrid, iar fostul coechipier al lui Cristi Chivu, Julio Cesar, a criticat deciziile tactice ale antrenorului român.

Echipa lui Cristi Chivu a suferit prima înfrângere din actualul sezon al Champions League, fiind învinsă în prelungiri de Atletico Madrid, scor 2-1. Inter rămâne însă aproape de calificarea în fazele eliminatorii, în ciuda unui final de meci tensionat.

Chivu a efectuat toate cele cinci schimbări disponibile între minutele 65 și 80, înlocuindu-i pe Zielinski, Bonny, Lautaro, Calhanoglu și Dimarco, iar deciziile sale au stârnit reacții imediat după meci.

Fostul portar Julio Cesar, campion al Europei cu Inter în 2010, a pus la îndoială modul în care tehnicianul român a gestionat partida.

„Trebuie să înțelegem de ce Chivu a luat anumite decizii. Nu mi-au plăcut prea mult jucătorii care au intrat și aș vrea să aflu de la antrenor de ce. Poate a fost oboseala? Văd imaginile de la momentul schimbării și mi se pare că Lautaro Martinez era supărat pe antrenorul său”, a declarat Julio Cesar, citat de Tutto Mercato Web.

Argentinianul a fost schimbat în patru partide consecutive, iar presa italiană scrie că nemulțumirea sa devine vizibilă.

Chivu: „Am avut nevoie de jucători proaspeți”

La final, Cristi Chivu a recunoscut că eșecul a fost dureros, dar a explicat că o parte dintre schimbări au fost cauzate de probleme medicale.

„Zielo avea o problemă la coapsă, iar în cazul lui Bonny aveam nevoie de jucători proaspeți care să ridice nivelul echipei și să creeze probleme adversarilor”, a spus tehnicianul român.

Chivu a mai precizat că Inter a pierdut duelul la fazele fixe, în timp ce Atletico a fost mai pragmatică.

„Am făcut un meci bun, dar am plătit scump două momente de neatenție. Băieții sunt dezamăgiți, și eu la fel. Nu cred că meritam să pierdem.”

După eșecul din Spania, Inter va juca duminică, în Serie A, pe terenul lui Pisa, iar următorul meci european este programat pe 9 decembrie, contra Liverpool, pe „Giuseppe Meazza”.

Dragoș are o vastă experiență în domeniul jurnalismului sportiv și al comentariilor sportive, activând pe principalele canale de televiziune din România. În prezent, este comentator sportiv la Antena 1 pentru competiții importante de fotbal, tenis, înot și polo. Anterior, între februarie 2021 și septembrie 2022, a fost redactor pentru Sport.ro, contribuind la scrierea știrilor și administrarea paginilor de social media ale site-ului.
