Cristi Chivu, în ciuda victoriei, și-a criticat echipa fără menajamente! „Am eșuat! Pentru mine e o lecție”

Inter a câștigat cu Kairat Almaty, dar antrenorul român s-a declarat nemulțumit de atitudinea jucătorilor.

Cristi Chivu a obținut a patra sa victorie consecutivă în Liga Campionilor, 2-1 împotriva celor de la Kairat Almaty, însă antrenorul român nu a fost deloc mulțumit de prestația echipei sale. În ciuda celor 12 puncte acumulate în 4 etape, Inter a arătat ezitări neașteptate în fața campioanei din Kazahstan, iar Chivu a avut un discurs tranșant după meci.

Deși presa italiană a notat că Inter „a făcut exact cât a fost necesar pentru a câștiga”, Chivu a preferat să privească victoria ca pe un avertisment înaintea duelurilor cu adversari de calibru — Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal și Borussia Dortmund.

„Chiar și când era 2-1, am avut multă posesie cu fundașii centrali, pasând mingea portarului. Trebuia să facem acțiuni mai simple și să exploatăm spațiile. Ne-a lipsit calitatea și claritatea, am devenit agitați. Nu era momentul potrivit să facem anumite lucruri… înțeleg și știu, am jucat astfel de meciuri. Îmi asum responsabilitatea pentru ceea ce nu am reușit să transmit astăzi.”, a declarat Chivu la Sky Sport.

„Astăzi nu am reușit să îi motivez, am eșuat”

Antrenorul român a fost vizibil tensionat pe durata întregii partide și nu și-a ascuns frustrarea nici după fluierul final. „Astăzi nu am reușit să îi motivez, am eșuat, nu i-am făcut să înțeleagă importanța partidei. Poate unii i-au subestimat. Pentru mine e o lecție. Trebuie să fiu un antrenor mai bun, trebuie să le transmit dorința și pasiunea.”

Întrebat despre schimbarea lui Lautaro Martínez, Chivu a explicat decizia ca fiind una planificată: „A fost ceva stabilit de comun acord. Am vrut ca el să conducă echipa în prima repriză.”

Fundașul Carlos Augusto a confirmat atmosfera tensionată de la marginea terenului și a oferit propria interpretare. „Mi se pare normal, voia mai multă atenție din partea noastră. Am pasat lent în prima repriză.”

Fotbalistul a completat, arătând că echipa trebuie să învețe dintr-un meci aparent ușor, dar complicat în practică: „Am spus-o și ieri, nu există meciuri ușoare în Liga Campionilor. Ar fi trebuit să începem mai bine meciul, dar până la urmă e bine că am câștigat. Știm de ce suntem capabili, dar trebuie să o demonstrăm și pe teren. Mi-e greu să explic startul de meci. Toată lumea crede că astfel de meciuri se câștigă 5-0 de la vestiare. Nu e deloc așa!”

Presa italiană a reflectat reacția explozivă a lui Chivu. Tutto Mercato a notat: „Antrenorul Cristian Chivu 6 – Echipa sa, Inter, a făcut exact cât a fost necesar în această seară pentru a învinge un adversar clar inferior, dar a obținut a patra victorie consecutivă, ceea ce garantează practic că Nerazzurri vor putea gestiona cu calm meciurile mai complicate care urmează.”

În schimb, fcinter1908.it a fost mai critică: „Echipa intră pe teren încet, imprecis și neconcentrată. El se enervează și termină meciul extrem de furios, dar de data aceasta nu reușește să-și motiveze jucătorii. A plecat acasă cu victoria, dar nu e nimic de sărbătorit.”

Cu patru victorii din patru meciuri — 2-0 cu Ajax, 3-0 cu Slavia Praga, 4-0 cu Royale Union și 2-1 cu Kairat — Interul lui Chivu e pe locul 3 în grupă, la egalitate cu Bayern și Arsenal, dar cu un golaveraj inferior.

