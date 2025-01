„Nu înțeleg de ce președintele Klaus Iohannis nu își exercită mai vizibil prerogativele în țară și în străinătate”, se întreabă Crin Antonescu. Candidatul coaliției la prezidențiale este de acord cu observația lui Traian Băsescu privind momentul de reașezare globală pe care îl traversăm.



Întrebat, la Digi 24, despre opinia lui Traian Băsescu, potrivit căruia suntem într-un moment cheie, în care lucrurile se reașează în lume, se renegociază, iar România lipsește, Crin Antonescu spune: „niciodată, nici în perioada de mari bătălii politice, nu am ținut să îl contrazic pe Băsescu atunci când are dreptate”.



„Da, e unul din aceste cazuri, are dreptate. Una din marile probleme ale României acum este că deja există reuniuni importante, formale sau informale, la care România nu e reprezentată. Sunt și vor fi până la sfârșitul lunii mai reuniuni oficiale, cu agende copleșitor de importante, cu decizii importante. Eu sper ca România să fie reprezentată sub o formă sau alta. Nu înțeleg de ce președintele, întâi și întâi, care este într-o situație legală, în exercițiul competențelor sale, de ce nu exercită mai vizibil, înăuntrul țării, în planul de comunicare cel puțin, și în afara țării, aceste prerogative? România nu poate să rămână necondusă și mai ales nereprezentată atunci când, într-adevăr, se reașează lucrurile acum, aici, în lumea noastră, în Europa, în Statele Unite”, spune Antonescu.

Crin Antonescu: Statul nu are conducere/Criza se va încheia abia odată cu încheierea procesului electoral reportat din 2024

Crin Antonescu dă startul dezbaterilor pentru campania electorală pentru prezidențiale și explică de ce a revenit în politică, la sfârșitul anului 2024, într-o emisiune de la Antena 3.



„Această decizie din partea mea a fost un răspuns la solicitarea pe care liderii celor trei partide politice mi-au făcut-o. În general, acceptările și refuzurile mele nu presupun multe rugăminți, ci o propunere la care răspund cu „da” sau „nu”. A fost o decizie luată cu puțin timp pentru drămuirea ei, într-un moment în care criza din viața politică românească era și pentru mine evidentă. A fost o propunere surprinzătoare, căreia i-am dat un răspuns rapid, conștient că e o situație complicată și că e un rol foarte complicat.

