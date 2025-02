Candidatul comun al Coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale din 2025, Crin Antonescu, a vorbit miercuri seara, la Antena 3 CNN, despre rolul pe care îl va avea soția sa în cazul în care va ajunge Prima Doamnă a României. „Nu consider că bărbatul trebuie să spună ce face femeia nici dacă e președintele României”, a spus acesta.

„Deși sunt un susținător al familiei tradiționale, nu am prejudecăți. În orice caz, nu consider că bărbatul trebuie să spună ce face femeia nici dacă e președintele României.

Soția mea are o carieră, soția mea are o personalitate, soția mea are niște proiecte, are un mandat în Parlamentul European acum, deci va fi decizia ei dacă dorește, adică mai e mult până atunci. Nu știu ce va face, dacă va opta, deși îmi doresc, să joace neoficial un rol de primă doamnă.

Soția mea este o persoană care înainte să intre în politică a avut tangențe și legături cu societatea civilă și ar putea să se alăture și să dinamizeze proiecte de real succes pentru societate.

Dacă o fi să fie, sigur că vrând-nevrând, trece și prin încercarea asta. Pentru că dacă ai pe cineva în casă, soțul, soția, în cazul ăsta e un candidat, n-ai cum să scapi de toate, de tot „cortegiul” de inconveniente, ca să nu le zic nenorociri ale unei campanii electorale, inclusiv toate mizeriile pe care le poți auzi deja, nestânjenit, peste tot”, a declarat Crin Antonescu, miercuri seara, la Antena 3 CNN.

Comisarul european pentru transporturi, Adina Vălean, vine în România

Adina Vălean, comisarul pentru transporturi al Uniunii Europene, va efectua, în perioada 7-8 decembrie 2023, o vizită oficială la București.

În ziua de 7 decembrie, comisarul european participă la Forumul Sustenabilității din România, organizat de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

