Candidatul susținut de coaliția de guvernare pentru alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a vorbit, joi, la Călărași, despre relația dintre PSD și PNL: „Sunt locuri unde mai curge sânge”.

„Aceste două partide au făcut, am făcut, am condus și eu unul dintre ele, am făcut multe greșeli, am fost de multe ori neglijenți, am spus sau am făcut lucruri nepotrivite, am luat decizii greșite, dar și tot ce s-a făcut bun în România, din ultimul sat și până la libertatea românilor, s-a făcut tot de aceste partide indiferent că ele au fost împreună sau au fost în conflict”, a spus Crin Antonescu la întâlnirea cu echipele de campanie din județul Călărași.

El a vorbit de colaborarea dintre cele două partide, de la pactul de la Snagov, care, în opinia lui Antonescu, ne-a dus în NATO și UE, la Usl sau la guvernele susținute împreună.

„Nu fac istoria luptelor între PNL și PSD, rănile sunt proaspete, sunt locuri unde mai curge sânge, n-are niciun rost să-l împrospătăm, luptele, dacă acceptați acest armistițiu de o lună, vor continua după aceea”, a mai spus Antonescu.

El crede că ceea ce unește cele două partide nu e doar candidatura lui la prezidențiale, ci faptul că sunt singurele partide care au făcut „singura majoritate democratică și pro-occidentală posibilă în ziua de azi”: „Vă iubiți, nu vă iubiți, nu aveți altă posoibilitate”.

