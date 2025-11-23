Președintele ANAF, Adrian Nica, afirmă că sumele colectate de la operatorii din industria HoReCa au urcat cu 20 la sută în ultimele trei luni

Oficialul avertizează însă că instituția își va intensifica verificările, întrucât o parte dintre firme continuă să ignore apelurile la conformare voluntară.

Potrivit șefului Fiscului, inspectorii antifraudă au pregătit o serie de verificări țintite, iar în următoarea etapă, 80 de companii din sector vor intra în atenția autorităților. Nica subliniază, într-o intervenție televizată, că există situații în care datele financiare raportate ridică semne evidente de întrebare, menționând cazul unei firme care ar fi achiziționat marfă de 100 de lei, dar a declarat vânzări de numai 20 de lei. Astfel de discrepanțe, spune el, vor declanșa automat intervenția structurilor specializate.

Șeful ANAF precizează că instituția nu are atribuții în zona penală și nu poate acționa după modelul structurilor anti-mafia din Italia, însă controalele administrative rămân ferme acolo unde există suspiciuni legate de nedeclararea veniturilor. În plus, Nica afirmă că inspecțiile efectuate la marii contribuabili au adus rezultate vizibile, chiar dacă nu a indicat un procent exact al creșterii.

El subliniază că, în prezent, planul de colectare stabilit pentru ANAF a fost depășit, iar orice sumă ce intră peste nivelul prognozat reprezintă „o realizare importantă” pentru instituție.

