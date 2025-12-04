Cele mai puternice scăderi s-au înregistrat în intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, servicii administrative şi suport, IT şi comunicaţii

Costul orar al forţei de muncă, ajustat în funcţie de numărul zilelor lucrătoare, a fost în trimestrul III din 2025 cu 6,06% mai mare, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică. Totuşi, raportat la trimestrul II din acest an, indicatorul a înregistrat o scădere uşoară, de 0,82%.

Pe termen scurt, majoritatea activităţilor economice au raportat diminuări ale costului orar. Cele mai puternice scăderi s-au înregistrat în intermedieri financiare şi asigurări (-12,92%), tranzacţii imobiliare (-7,57%), servicii administrative şi suport (-4,46%), IT şi comunicaţii (-4,26%), transporturi şi depozitare (-4,17%), respectiv administraţie publică (-4,11%).

Sectorul învăţământ este singurul care se desprinde din serie, marcând o creştere de 29,25%, creştere explicată de reducerea numărului de ore efectiv lucrate, în perioada vacanţei şcolare. În aceeaşi comparaţie trimestrială, cheltuielile salariale directe au scăzut cu 0,80%, iar cele indirecte cu 1,18%.

În oglindă cu trimestrul III al anului 2024, costul forţei de muncă este în ascensiune în majoritatea domeniilor. Construcţiile conduc cu o creştere de 15,35%, urmate de activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice (11,21%), industria prelucrătoare (9,53%) şi alte servicii (9,31%). Pe minus rămân doar învăţământul (-4,39%) şi administraţia publică (-1,23%). La nivel anual, cheltuielile salariale au avansat cu 6,06%, iar cele non-salariale cu 6,18%.

