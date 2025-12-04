11 C
Costul muncii creşte anual, dar scade faţă de trimestrul anterior. Învăţământul este singurul domeniu în urcare

Dana Macsim
de Dana Macsim
salariu
Foto - Arhivă

Cele mai puternice scăderi s-au înregistrat în intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, servicii administrative şi suport, IT şi comunicaţii

Costul orar al forţei de muncă, ajustat în funcţie de numărul zilelor lucrătoare, a fost în trimestrul III din 2025 cu 6,06% mai mare, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică. Totuşi, raportat la trimestrul II din acest an, indicatorul a înregistrat o scădere uşoară, de 0,82%.

Pe termen scurt, majoritatea activităţilor economice au raportat diminuări ale costului orar. Cele mai puternice scăderi s-au înregistrat în intermedieri financiare şi asigurări (-12,92%), tranzacţii imobiliare (-7,57%), servicii administrative şi suport (-4,46%), IT şi comunicaţii (-4,26%), transporturi şi depozitare (-4,17%), respectiv administraţie publică (-4,11%).

Sectorul învăţământ este singurul care se desprinde din serie, marcând o creştere de 29,25%, creştere explicată de reducerea numărului de ore efectiv lucrate, în perioada vacanţei şcolare. În aceeaşi comparaţie trimestrială, cheltuielile salariale directe au scăzut cu 0,80%, iar cele indirecte cu 1,18%.

În oglindă cu trimestrul III al anului 2024, costul forţei de muncă este în ascensiune în majoritatea domeniilor. Construcţiile conduc cu o creştere de 15,35%, urmate de activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice (11,21%), industria prelucrătoare (9,53%) şi alte servicii (9,31%). Pe minus rămân doar învăţământul (-4,39%) şi administraţia publică (-1,23%). La nivel anual, cheltuielile salariale au avansat cu 6,06%, iar cele non-salariale cu 6,18%.

Dana Macsim
Dana Macsim
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.
