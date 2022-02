Ro-Vaccinare: Oamenii sunt mai rezistenți, nu Omicron mai puțin sever

Chiar dacă în țara noastră, numărul celor imunizați împotriva COVID-19 este mai puțin de jumătate, experții în sănătate publică spun că varianta Omicron nu este puțin severă, ci oamenii au devenit mai rezistenți, fie că vorbim despre vaccinare sau trecere prin boală.

Potrivit Ro-Vaccinare, Omicron nu este mult mai puțin sever, ci oamenii sunt mai rezistenți (foarte mulți cu imunitate prin vaccinare și / sau boală în țările în care au fost făcute primele studii).

Câteva considerații legate de evoluția Omicron

• Omicron se deosebește de variantele precedente prin aceea că a survenit în populații mult mai bine imunizate fie prin vaccinare, fie prin valurile anterioare.

• Omicron aduce ca noutate o abilitate excelentă de a reinfecta/infecta vaccinați (deci o excelentă capacitate de evaziune imuna).

• Dacă sunt considerate studiile comparative bine desenate, în care pacienții care au făcut primoinfecție cu Delta sunt comparați cu pacienții fără imunitate prealabilă care au făcut primoinfecția cu Omicron, riscul de spitalizare după infecția cu Omicron este doar puțin mai mic comparativ cu Delta (75% din riscul Delta). Toate acestea arată că nu trebuie să ne grăbim să clamăm fericirea absolută de a fi expuși la Omicron.

În fine, una dintre cele mai importante concluzii ale acestui articol este următoarea: “virusurile nu evoluează inevitabil spre o atenuare a virulenței; evoluția pur și simplu le selecționează pe acelea care excelează în a se multiplica.

” Îmi pare rău, am tot încercat să spun că nu este inevitabil ca evoluția pandemiei să se facă spre atenuarea patogenicității, dar am avut concurenți mult mai bine pregatiti. Per ansamblu, studiul sugerează că încă n-am ieșit din pădure.

După cum am spus ieri, mă tem că Omicron se va stinge rapid pentru că arde populațiile mult prea repede. Cum Delta încă mai persistă în populație, probabil ca endemicizarea se va produce cu Delta, spune Dr. Cristian Apetrei, profesor român în Departamentul de Microbiologie și Genetică Moleculară, membru în Centrul pentru Cercetarea Vaccinului și în Programul Postuniversitar în Microbiologie și Imunologie (PMI) de la Universitatea din Pittsburgh, SUA.

