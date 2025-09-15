CoreWeave și Nvidia încheie un contract de 6,3 miliarde de dolari pentru capacitate cloud

De către

Operatorul de centre de date CoreWeave a anunțat luni că a semnat un nou contract cu Nvidia, cu o valoare inițială de 6,3 miliarde de dolari. Acordul prevede că producătorul de cipuri AI va achiziționa orice capacitate cloud rămasă nevândută clienților.

Ca urmare a veștii, acțiunile CoreWeave au înregistrat o creștere de 6,9% în primele tranzacții ale zilei.

Noul contract, valabil până pe 13 aprilie 2032, se bazează pe parteneriatul existent între cele două companii și consolidează relația lor strategică.

CoreWeave operează centre de date AI în SUA și Europa, oferind acces la unitățile de procesare grafică (GPU) Nvidia, extrem de căutate pentru antrenarea și rularea modelelor mari de inteligență artificială.

Potrivit CoreWeave, ordinul de luni a fost formalizat în baza unui acord semnat în aprilie 2023.

