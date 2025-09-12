YouTube Music testează din nou interfața „Now Playing”: utilizatorii, împărțiți între frustrare și curiozitate

Google continuă seria de schimbări frecvente aduse platformei YouTube Music, iar cea mai recentă modificare vizează din nou ecranul Now Playing. Noua versiune a interfeței, observată de un număr limitat de utilizatori, a stârnit dezbateri aprinse în comunitate, între cei care apreciază aspectul mai curat și cei care reclamă probleme de utilizare.

YouTube Music testează noi interferențe

Potrivit capturilor de ecran distribuite pe Reddit, controalele audio de la baza ecranului au fost rearanjate într-un format mai compact. Butonul de pauză rămâne central, dar repoziționarea celorlalte elemente pare să încurce memoria utilizatorilor obișnuiți cu vechiul design. Mulți se plâng de spațiul redus și de riscul apăsărilor accidentale, în timp ce alții salută estetica minimalistă.

Una dintre cele mai controversate schimbări este dispariția secțiunii Related, care permitea descoperirea rapidă de melodii similare. Funcția nu a fost eliminată complet, însă acum necesită apăsarea titlului piesei – un pas suplimentar care i-a nemulțumit pe cei obișnuiți cu accesul instantaneu. În plus, funcția Lyrics apare sub formă de buton, în locul implementării anterioare, la doar câteva zile după ce s-a aflat că YouTube Music testează accesul la versuri exclusiv pentru abonații premium.

Totodată, butonul pentru comutarea video/audio a fost mutat mai jos, lăsând un spațiu gol în partea de sus, lucru pe care mulți utilizatori îl consideră o decizie neinspirată de design.

Mai grav este că modificările de interfață par să fi venit la pachet cu o serie de probleme tehnice: melodii care nu pornesc, playlisturi care nu rulează automat și blocaje la încărcare.

Aceste schimbări vin la mai puțin de un an de la ultima mare revizuire a ecranului Now Playing, lansată la finalul lui 2024. Faptul că Google revine asupra unor funcții deja modificate ridică întrebări cu privire la direcția clară a platformei.

