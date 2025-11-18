Coreea de Sud anunță anularea despăgubirii de 216 milioane de dolari în disputa cu Lone Star

De către

Coreea de Sud a anunțat marți că a reușit să anuleze un ordin prin care era obligată să plătească sute de milioane de dolari firmei americane de capital privat Lone Star, după ce un tribunal de arbitraj a dat o decizie favorabilă Seulului, notează AFP.

Decizia Centrului Internațional pentru Reglementarea Disputelor privind Investițiile (ICSID), parte a Băncii Mondiale din Washington, anulează practic hotărârea din 2022 în cadrul disputei care a durat 13 ani.

Lone Star, cu sediul în Texas, a susținut că presupusa interferență a guvernului sud-coreean în încercările sale de a-și vinde participația la Korea Exchange Bank (KEB), achiziționată în 2003, i-a provocat pierderi de miliarde de dolari.

Premierul Kim Min-seok a declarat marți, într-o conferință de presă, că „guvernul a primit o hotărâre favorabilă din partea unui comitet de anulare” al ICSID.

Decizia „a eliminat în totalitate obligația guvernului de a plăti către Lone Star suma principală de 216,5 milioane de dolari și toate dobânzile aferente”, recunoscute inițial într-un arbitraj din 2022, a precizat acesta.

Comitetul a dispus, de asemenea, ca Lone Star să ramburseze 7,3 miliarde de woni (aproape 5 milioane de dolari) reprezentând cheltuieli legale suportate de Seul în cadrul procedurilor, a mai adăugat Kim.

În plângerea depusă în 2012, compania solicitase despăgubiri de 4,68 miliarde de dolari, însă tribunalul ICSID i-a acordat în 2022 doar 4,6% din această sumă. Seul a contestat atunci decizia, ceea ce a condus la anularea anunțată marți.

Lone Star și-a fundamentat cererea pe clauza privind soluționarea diferendelor dintre investitor și stat prevăzută în acordul de liber schimb dintre SUA și Coreea de Sud.

