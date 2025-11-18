Declarațiile vin într-un moment în care Guvernul ungar a revizuit în sus țintele de deficit bugetar, stabilindu-le la 5% din PIB pentru 2025 și 2026

Agenția de rating Fitch consideră dificil de evaluat presupusul acord prin care Statele Unite ar putea oferi Ungariei un sprijin financiar de 10–20 miliarde de dolari, așa cum a sugerat premierul Viktor Orban după întâlnirea cu președintele Donald Trump. Într-o declarație transmisă Reuters, agenția subliniază că lipsa detaliilor face imposibilă includerea unui astfel de mecanism în analiza privind ratingul suveran al țării.

Erich Arispe, coordonatorul evaluărilor pentru economiile emergente europene, a precizat că o eventuală linie de sprijin din partea Washingtonului ar putea avea un impact pozitiv, însă doar în măsura în care ar exista informații clare despre modul de funcționare, condițiile impuse și momentele în care poate fi activată. În absența acestor elemente, subiectul rămâne „prea vag” pentru a influența perspectiva de rating.

Potrivit lui Arispe, Ungaria are deja acces constant la finanțare internațională, ceea ce ridică întrebări privind necesitatea unui asemenea instrument de stabilitate. Piața rămâne deschisă pentru împrumuturi, iar Budapesta beneficiază de o diversificare solidă a surselor de finanțare.

Declarațiile vin într-un moment în care Guvernul ungar a revizuit în sus țintele de deficit bugetar, stabilindu-le la 5% din PIB pentru 2025 și 2026 — peste nivelurile anticipate de Fitch. Agenția estimase un deficit de 4,6% pentru anul acesta, dar consideră că deviația este parțial explicată de măsurile fiscale anunțate înaintea alegerilor din 2026, inclusiv reduceri de taxe și majorări salariale.

Ungaria este evaluată cu rating BBB și perspectivă stabilă, însă se confruntă cu un nivel al datoriei publice de 72% din PIB, mai ridicat decât media de 58% observată în rândul statelor cu același calificativ. În același timp, deficitul bugetar primar rămâne sub 1% din PIB.

Arispe a subliniat că, în analiza Fitch, esențiale sunt direcția datoriei publice și acumularea riscurilor fiscale, nu atingerea unui anumit prag numeric.

