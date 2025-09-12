Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi inițiativa partidelor de dreapta care au cerut un minut de reculegere în memoria conservatorului american Charlie Kirk, ucis miercuri în timpul unui discurs la Universitatea Utah Valley.

Propunerea a fost formulată de eurodeputatul Charlie Weimers (ECR), care a susținut că gestul ar fi reprezentat o declarație simbolică „pentru a declara că dreptul nostru la libertatea de exprimare nu poate fi înăbușit”, scrie Politico.

Un purtător de cuvânt al președintei Metsola a precizat că momentele de reculegere sunt anunțate doar la deschiderea ședinței plenare, care avusese deja loc luni.

„Dacă există o cerere pentru un minut de reculegere, aceasta trebuie să vină de la un grup politic pentru a fi ținută la deschiderea sesiunii. Dacă există o cerere, aceasta poate fi, desigur, îndeplinită în octombrie”, a adăugat acesta.

Reacții divergente în plen

Weimers a primit permisiunea de a face o declarație înainte de sesiunea de vot și a încercat să transforme timpul rămas într-un moment de reculegere.

Vicepreședinta Katarina Barley (S&D), care prezida ședința, l-a întrerupt însă, amintind:

„Am discutat acest lucru și știți că președintele a refuzat să țină un minut de reculegere”.

Afirmația a fost urmată de aplauze din partea grupurilor de centru și de stânga, dar și de proteste vehemente din partea parlamentarilor de dreapta și extremă dreapta.

Charlie Kirk, figură marcantă a conservatorilor americani

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, era considerat o voce influentă în politica conservatoare americană. Uciderea sa a generat reacții puternice, inclusiv din partea fostului președinte Donald Trump.

Deputatul german René Aust (AfD) a declarat pentru Politico: „Asasinarea sa ne reamintește importanța protejării libertăților fundamentale, chiar și în societățile democratice”.

La scurt timp după incident, Metsola a transmis un mesaj pe rețelele sociale:

„Sunt șocată de asasinarea absolut oribilă a lui Charlie Kirk în Utah astăzi. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de soția și copiii lui mici, care erau temelia vieții sale”.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.