Luni, reprezentanții Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) se întâlnesc cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru a discuta un set de propuneri menite să sprijine continuarea proiectelor de infrastructură și să stabilizeze piața construcțiilor. Printre măsuri se numără reducerea impozitelor pe muncă, aplicarea diferențiată a taxei pe cifra de afaceri, compensarea datoriilor statului față de constructori cu obligațiile fiscale ale acestora și acordarea de credite cu dobândă parțial subvenționată.

„Venim din nou cu propuneri concrete pentru Guvern, pentru a asigura continuitatea lucrărilor începute și pentru a susține economia”, a declarat vicepreședintele FPSC, Irinel Gheorghe, precizând că întâlnirea cu ministrul Nazare reprezintă un pas firesc în urma solicitărilor repetate adresate autorităților, scrie Agerpres.

Președintele Federației, Cristian Erbașu, a subliniat că scopul discuției este ajustarea modului în care sunt aplicate unele taxe, precum impozitul pe cifra de afaceri de 1%, care „nu ar trebui impus uniform, ci în funcție de contextul economic”. El a mai adăugat că o scădere a impozitelor pe muncă ar putea fi echilibrată prin majorarea altor contribuții, cum ar fi cele pe proprietate sau dividende.

FPSC propune și o soluție pentru problema plăților întârziate din partea statului: compensarea facturilor restante ale autorităților publice cu datoriile fiscale ale firmelor de construcții. „Această măsură ar elimina o mare parte din blocajele financiare și ar permite continuarea lucrărilor fără întârzieri”, a explicat Erbașu.

De asemenea, patronatele cer sprijin guvernamental pentru firmele care apelează la credite comerciale, prin subvenționarea parțială a dobânzilor și garantarea împrumuturilor destinate proiectelor aflate în derulare. La discuții vor participa și reprezentanți ai CEC Bank, EximBank și Băncii de Investiții și Dezvoltare.

Întâlnirea are loc la scurt timp după conferința „Provocări concurențiale în sectorul construcțiilor”, organizată la Sinaia, unde liderii industriei au cerut un cadru fiscal mai echilibrat, care să permită dezvoltarea pe termen lung a sectorului.

Discuțiile dintre patronate și Ministerul Finanțelor vin într-un moment tensionat pentru sectorul construcțiilor, afectat de creșterea costurilor la materiale, întârzierile de plată ale statului și incertitudinile fiscale. Mulți antreprenori avertizează că, fără măsuri rapide, numeroase șantiere riscă să fie suspendate, iar firmele mici și mijlocii ar putea intra în incapacitate de plată.

În același timp, proiectele publice de infrastructură, finanțate parțial din fonduri europene, depind de ritmul plăților și de stabilitatea financiară a companiilor implicate. Patronatele susțin că soluțiile propuse nu vizează doar salvarea sectorului, ci și menținerea locurilor de muncă și a investițiilor strategice din economie.

