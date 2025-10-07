Confederaţia Patronală Concordia consideră că rectificarea bugetară anunţată de Guvern reprezintă „un demers corect, atât faţă de investitori, cât şi faţă de toţi partenerii României”, având rolul de a asigura funcţionarea optimă a instituţiilor statului şi de a creşte gradul de predictibilitate în relaţia cu creditorii.

Reprezentanţii Concordia apreciază, în cadrul unei analize, că noul plan bugetar este unul realist, chiar dacă scoate la iveală dificultăţile structurale ale economiei.

„Venim după o perioadă în care execuţia bugetară a depăşit cu mult bugetul stabilit iniţial, oferind mereu surprize neplăcute investitorilor. Acest tip de comportament are consecinţe directe şi măsurabile: afectează încrederea investitorilor şi determină creşterea costurilor de finanţare a României”, se arată în document.

Apel la disciplină fiscală și transparență

Organizaţia subliniază că mediul privat are nevoie de „transparenţă, predictibilitate şi disciplină fiscal-bugetară”. Construirea unui buget bazat pe date reale este un pas necesar, însă nu suficient.

„Pentru o evoluţie sustenabilă a finanţelor publice ale acestei ţări, sunt necesare revizuirea şi eficientizarea cheltuielilor publice, nu doar consolidări bazate exclusiv pe creşterea veniturilor fiscale. România are potenţialul economic pentru a urma un parcurs sustenabil – ceea ce ne trebuie acum este disciplină fiscal-bugetară constantă şi predictibilitate pe termen lung”, se arată în comunicatul Concordia.

Confederaţia arată că reducerea costurilor de împrumut ar aduce beneficii directe economiei:

„Atunci când statul se va împrumuta la dobânzi de 4%, în loc de 6%, diferenţa – miliarde de euro anual – va putea fi investită în infrastructură, educaţie şi competitivitate. Acesta este dividendul real al disciplinei fiscale: resurse pentru dezvoltare, nu costuri suplimentare generate de lipsa de credibilitate.”

România, printre țările cu cele mai mari costuri de finanțare din UE

Concordia atrage atenţia asupra a două semnale de alarmă care indică fragilitatea situaţiei actuale.

România se împrumută în euro, pe 10 ani, la o dobândă de aproximativ 6%, în timp ce Serbia obţine finanţare la 4,6%, deşi nu are statutul de „investment grade”.

În plus, ponderea cheltuielilor cu dobânzile în totalul veniturilor ar putea ajunge la 7,5% până la finalul anului 2025 – una dintre cele mai ridicate din Uniunea Europeană.

„Literatura economică demonstrează că sustenabilitatea fiscală depinde fundamental de relaţia dintre rata dobânzii şi rata de creştere economică. Când costul îndatorării depăşeşte creşterea PIB, fiecare leu împrumutat devine o povară tot mai mare pentru generaţiile viitoare”, avertizează analiza Concordia.

Cheltuieli mai mari cu dobânzile și personalul

Pe partea de cheltuieli, cele mai mari ajustări au vizat dobânzile (+29%), urmate de transferuri şi cheltuieli de personal, care au crescut cu aproximativ 4,5%.

Concordia notează că aceste modificări reflectă o „aliniere la realitatea execuției bugetare” observată până la sfârșitul lunii august.

La venituri, dinamica încasărilor s-a îmbunătăţit, dar este influenţată de creşteri de taxe şi de eliminarea unor facilităţi fiscale intrate în vigoare la începutul anului.

Primele semne pozitive în execuția bugetară

Totuși, raportul semnalează și tendințe încurajatoare. Cheltuielile lunare cu personalul s-au stabilizat, menținându-se din aprilie în jurul valorii de 14,5 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile cu bunurile și serviciile au crescut cu doar 4% față de anul trecut – sub rata inflației.

Concordia concluzionează că menținerea acestei direcții ar putea contribui la restabilirea credibilității economice a României și la reducerea presiunii fiscale asupra mediului privat.

