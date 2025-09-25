Rectificare bugetară tensionată: cine câștigă și cine pierde bani, în urma negocierilor din Coaliție

În paralel, Coaliția discută și reforma administrației publice locale, blocată de mai multe săptămâni

Liderii Coaliției de guvernare s-au întâlnit, joi, la Palatul Victoria, pentru a stabili detaliile rectificării bugetare, care va fi lansată în consultare publică cel târziu vineri, urmând ca adoptarea oficială să aibă loc săptămâna viitoare. Discuțiile s-au concentrat pe Ministerele care vor beneficia de alocări suplimentare și pe cele care vor pierde fonduri, în condițiile unui deficit prognozat la 8,4% din PIB.

Potrivit informațiilor din interiorul Coaliției, citate de Hotnews.ro, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ar putea fi marele perdant, cu o tăiere de aproximativ 3 miliarde de lei. În schimb, Ministerul Muncii ar urma să primească în jur de 2,5 miliarde de lei, Transporturile 2,1 miliarde, iar Sănătatea 250 de milioane. Cea mai consistentă alocare ar merge însă la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu 3,5 miliarde de lei. În total, suma suplimentară pusă la dispoziție prin rectificare este de 22,8 miliarde de lei, bani destinați atât investițiilor în infrastructură, cât și acoperirii cheltuielilor sociale, pensii, alocații și salarii.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat, miercuri, că această rectificare este „una tensionată”, întrucât statul se confruntă cu presiuni majore pentru finanțarea proiectelor de investiții și pentru acoperirea cheltuielilor curente. De altfel, Ministerele au solicitat, inițial, peste 80 de miliarde de lei, însă disponibilul este de mai puțin de jumătate. O nouă rectificare este programată pentru luna noiembrie.

În paralel, Coaliția discută și reforma administrației publice locale, blocată de mai multe săptămâni. PSD propune reduceri de 5% la cheltuielile de personal și la cele pentru bunuri și servicii, în timp ce premierul Bolojan insistă pe eliminarea a 10% dintre posturile ocupate în administrația locală, ceea ce ar echivala cu o concediere a circa 13.000 de angajați. Deocamdată, nu a fost găsit un consens, astfel că o decizie finală ar putea fi amânată și săptămâna viitoare.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube