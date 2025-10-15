Concluzia specialiștilor prezenți la HealthTech Forum: Întârzierea procesului de digitalizare a spitalelor din România poate costa vieți

Digitalizarea sistemului medical românesc nu mai poate fi amânată, avertizează specialiștii reuniți la HealthTech Forum 2025 în perioada 9 – 10 octombrie, cel mai mare eveniment dedicat inovației în sănătate din Europa Centrală și de Est.

Participanții – lideri din sănătate, tehnologie, administrație publică – susțin la unison că întârzierea adoptării tehnologiilor digitale în spitale se traduce direct prin pierderi de vieți omenești și prin creșterea riscului de erori medicale. Fiecare zi în care spitalele funcționează fără sisteme informatice moderne poate avea consecințe dramatice, subliniază experții, iar România se află încă sub media europeană în ceea ce privește digitalizarea actului medical.

Specialiștii prezenți la forum atrag atenția că multe spitale din România nu sunt încă conectate la rețele informatice centralizate, ceea ce împiedică accesul rapid la istoricul medical al pacienților și crește riscul erorilor. Ritmul lent de implementare și lipsa instruirii personalului medical în noile tehnologii reprezintă provocări majore, iar finanțarea sustenabilă și mentenanța pe termen lung a sistemelor digitale rămân esențiale pentru succesul transformării digitale a sănătății. În acest context, specialiștii au convenit că digitalizarea trebuie să fie tratată ca o prioritate strategică națională, echivalentă cu investițiile în infrastructura de urgență.

Pe lângă dezbateri, HealthTech Forum 2025 a fost și scena de prezentare a unor inovații medicale care pot transforma viitorul actului medical în România. Printre tehnologiile expuse s-au numărat dispozitive pentru diagnosticarea timpurie a diabetului, soluții portabile pentru monitorizarea fertilității, instrumente digitale care pot integra monitorizarea de la distanță cu ecosisteme de telemedicină și aplicații inteligente care sprijină decizii clinice bazate pe date.

Aceste tehnologii nu mai sunt concepte futuriste, ci soluții ce pot fi puse în practică rapid în spitalele care doresc să accelereze transformarea digitală. Specialiștii din domeniul sănătății pe care i-am avut invitați la HealthTech Forum au transmis un mesaj clar: fiecare zi de întârziere în procesul de digitalizare a spitalelor românești poate costa vieți. În contextul în care spitalele din România care au făcut pasul către digitalizare obțin deja rezultate mai rapide, mai sigure și mai eficiente, întârzierea nu mai este doar o deficiență, ci un risc real pentru pacienți. Tehnologia este un aliat pentru medici, iar fiecare oră pe care personalul medical o câștigă datorită soluțiilor digitale implementate în unitățile sanitare se traduce prin timp suplimentar dedicat îngijirii pacienților, subliniază Dr. Elena Ovreiu, CEO și fondator al HealthTech Forum.

HealthTech Forum a reunit lideri din sănătate, tehnologie, administrație publică și industrie farmaceutică, având ca scop accelerarea adoptării soluțiilor digitale care pot îmbunătăți semnificativ siguranța pacienților, viteza diagnosticului și eficiența actului medical. În cele două zile dedicate evenimentului au fost prezenți peste 50 de speakeri români și internaționali în fața a peste 330 de participanți. Totodată, un număr de opt startup-uri din domeniul tehnologiei medicale au avut prilejul să-și prezinte inovațiile.

HealthTech Forum este organizat cu sprijinul Universității Politehnica București, Sheba Medical Center, Asociației HL7, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, RASCI (Asociația Română a Producătorilor de Medicamente fără Prescripție), BRCC (British Romanian Chamber of Commerce), AFPM (Asociația Furnizorilor de Produse Medicale), AEA (Asociația pentru Educație Antreprenorială), RUF (Romanian United Fund), GHTC (Global Health Travel Council).

