Conan O’Brien va prezenta Premiile Oscar din 2025, marcând prima sa apariție în acest rol.

Conan O’Brien va prezenta Premiile Oscar din 2025

Comediantul și fostul prezentator de emisiuni de noapte târziu va prelua această responsabilitate după ce Jimmy Kimmel a refuzat să o facă, deși Kimmel a mai găzduit evenimentul de patru ori în trecut, inclusiv în 2017 și 2018.

CITEȘTE ȘI – OSCAR 2024: „Oppenheimer” a primit 13 nominalizări, iar „Barbie” opt selecţii

Conan O’Brien este cunoscut pentru emisiunile sale de noapte, difuzate între 1993 și 2010, dar și pentru podcastul „Conan O’Brien Needs a Friend” și pentru emisiunea de călătorii „Conan O’Brien Must Go”, notează The Guardian.

Oficialii au declarat că este încântată și onorată să-l aibă pe O’Brien ca gazdă, apreciindu-i umorul, dragostea pentru filme și experiența sa în televiziune. Aceștia consideră că abilitatea sa de a se conecta cu publicul va aduce o atmosferă deosebită la celebrarea globală a filmelor. De-a lungul carierei sale, O’Brien a mai găzduit premiile Emmy în 2002 și 2006 și premiile MTV Movie Awards în 2014.

În ciuda zvonurilor conform cărora actorii Ryan Reynolds și Hugh Jackman ar fi fost luați în considerare pentru acest rol, O’Brien a fost ales pentru a aduce o notă de umor și autenticitate galei.

Evenimentul din acest an a avut un succes de audiență, cu 19,5 milioane de telespectatori în Statele Unite, iar „Oppenheimer” a fost marele câștigător, obținând șapte premii Oscar.

În 2025, printre filmele favorite se numără „The Brutalist”, „Conclave”, „Anora” și „Emilia Pérez”, iar ceremonia va avea loc pe 2 martie, cu anunțarea nominalizărilor pe 17 ianuarie.

Premiile Oscar, sau Academia Awards, reprezintă una dintre cele mai prestigioase ceremonii de decernare a premiilor din industria cinematografică. Fondată în 1929 de Academia de Arte și Științe Cinematografice din Statele Unite, evenimentul recompensează excelența în cinematografie, oferind statuete de aur celor mai buni actori, regizori, filme și tehnici din anul respectiv.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!