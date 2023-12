Comunitatea RePatriot i-a premiat pe cei mai buni studenți din Republica Moldova

Comunitatea internațională a românilor, RePatriot, a fost partenerul Galei Studenților Originari din Republica Moldova (GSORM), aflată, în anul 2023, la ediția a XI-a.

Evenimentul s-a desfășurat la Chișinău, la data de 27 decembrie 2023, în prezența șefei de stat a Republicii Moldova, Maia Sandu.

Premiile oferite studenților au fost încadrate în cinci categorii: Licență, Masterat, Doctorat, Arte, Erasmus. De asemenea, s-a acordat și Premiul Mare „Studentul anului”. Au fost oferite și Premii Speciale pe diferite domenii de interes: Premiile speciale Repatriot, Premiul „Reveniri care inspiră”, Premiul pentru Inovație și Premiul pentru Cercetare. În Categoria RBL – Repatriot au fost premiați Sanduleac Vlada, Garbuz Danu și Paladuța Dumitrița.

“Repatriot susține an de an Gala Studenților Originari din Republica Moldova și are încredere în noua generație de studenți străluciți din Basarabia. Ne bucurăm să lucrăm cu toți acești români inteligenți pentru dezvoltarea economică și culturală a României și Republicii Moldova, ei sunt o ancoră importantă pentru noi toți, mai ales în aceste vremuri complicate!

Înțelegerile care au făcut pacea după Războiul Rece sunt călcate în picioare de Rusia și principiile care au fundamentat lumea civilizată sunt atacate de regimul criminal putinist. Războiul a fost dezlănțuit, bate la porțile noastre și împreună, toți românii, avem șanse mai mari să dăm răspuns bun acestei provocări ”, a subliniat Marius Bostan, antreprenor din Romanian Business Leaders și coordonator Repatriot.

Președinta Maia Sandu i-a felicitat și ea pe studenți pentru succesele lor și pentru munca depusă. „În perioada următoare ne așteaptă pe toți un mare efort în procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană, iar pentru asta vom avea nevoie de profesioniști în toate domeniile, gata să muncească cu dăruire și pasiune pentru transformarea țării. I-am încurajat să revină acasă, acolo unde e nevoie de ei și acolo unde îi așteaptă toți oamenii dragi”, a declarat președinta Maia Sandu.

