Volumul lucrărilor de construcţii, ca serie brută, a scăzut cu 2,7%, în primele şapte luni ale anului, comparativ cu perioada similară a anului trecut, pe fondul declinului consemnat la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente şi la lucrările de construcţii noi. Datele reflectă o încetinire generală a pieței construcțiilor în România, în special în sectorul clădirilor rezidențiale, deși se observă o creștere constantă a investițiilor în infrastructura inginerească.

“Începutul acestui an a venit cu schimbări în zona impozitării care aveau ca principală țintă domeniul construcțiilor, pierzând anumite facilități fiscale. Am reușit totuși să ne păstrăm în echilibru, nu am scăzut, dar din păcate nici nu am crescut cum ar fi fost normal având în vedere trendul de creștere pe care compania noastră l-a avut în ultimii 16 ani de la înființare”,

a declarat Marian Ciupitu, director general Terano Construct pentru România Liberă.