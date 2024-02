OMV Petrom, cea mai mare companie integrată de energie din sud-estul Europei, a realizat anul trecut un profit net de 4,03 miliarde lei, în scădere de două ori şi jumătate de la 10,3 miliarde lei în 2022, potrivit rezultatelor transmise joi Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Veniturile din vânzări au scăzut la finalul lui 2023 cu 37%, la 38,8 miliarde lei, comparativ cu 61,34 miliarde lei la finalul anului 2022.

Numărul angajaţilor a rămas la finalul anului trecut la circa 7.700.

Producţia totală de hidrocarburi a scăzut în 2023 cu 5%, la 41,37 milioane barili echivalent petrol. Producţia de gaze naturale a scăzut cu 5% anul trecut, 3,27 miliarde metric cubi.

Producţia de energie electrică a fost de 4,2 TWh, în scădere cu 17% faţă de 2022.

”Valoarea veniturilor din vanzari consolidate de 38,8 miliarde lei în 2023 a scăzut cu 37% comparativ cu 2022, influenţată negativ de preţuri mai mici ale mărfurilor şi de volume mai mici aferente vânzărilor de energie electrică, compensate doar parţial de volumele mai mari aferente vânzărilor de gaze naturale. Vânzările din segmentul Rafinare şi Marketing au reprezentat 69% din totalul vânzărilor consolidate, vânzările din segmentul Gaze şi Energie au reprezentat 30%, în timp ce vânzările din segmentul Explorare şi Producţie au reprezentat numai 0,1% (vânzările din Explorare şi Productie fiind, în mare parte, vânzări în interiorul grupului, nu către terţi)”, relevă raportul.

Investitiile au însumat 4,704 miliarde lei în 2023, cu 32% mai mari faţă de 2022 (3,551 miliarde lei), în special direcţionate către Explorare şi Productie cu investiţii în valoare de 2,584 miliarde lei (2022: 2,559 miliarde lei). Investiţiile din Rafinare si Marketing au fost în suma de 1,955 miliarde lei (2022: 835 milioane lei), în timp ce investiţiile din Gaze şi Energie au fost de 69 milioane lei (2022: 97 milioane lei). Investiţiile din segmentul Corporativ si Altele au fost în valoare de 97 milioane lei (2022: 60 milioane lei).

Grupul OMV Petrom a raportat o pozitie netă de numerar incluzând leasing în valoare de 12,551 miliarde lei la 31 decembrie 2023, mai mică comparativ cu cea înregistrata la 31 decembrie 2022 in valoare de 13,463 miliarde lei.

„2023 a fost un an remarcabil pentru implementarea Strategiei 2030 a OMV Petrom. Proiectul Neptun Deep a intrat în faza de dezvoltare şi ne-am extins portofoliul de proiecte verzi.

În contextul unor condiţii de piaţă mai puţin favorabile în 2023, care au urmat preţurilor fără precedent ale mărfurilor din 2022, şi în contextul reviziilor planificate, am obţinut un rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speciale de 8,5 miliarde lei, prin valorificarea modelului nostru operaţional. În aceeaşi perioadă, contribuţia noastră la bugetul de stat s-a menţinut ridicată, la 16 miliarde de lei, incluzând distribuţia de dividende record.

În 2023 am intensificat investiţiile, la aproape 5 miliarde de lei, cu 30% mai mult decât în 2022. Planificăm să continuăm în această direcţie, intrând în perioada cu cele mai mari investiţii din istoria companiei, cu o medie anuală de 8 miliarde de lei pentru următorii ani, plătind dividend progresiv în acelaşi timp. În 2024, planificăm să continuăm pregătirile pentru primul foraj în cadrul proiectului Neptun Deep, care estimăm că va avea loc în 2025. De asemenea, continuăm să ne concentrăm pe creşterea treptată a producţiei de electricitate din surse regenerabile şi pe extinderea reţelei noastre regionale de staţii de încărcare pentru autovehicule electrice la 1.000 de puncte de încărcare, devenind astfel cel mai mare jucător din domeniul electromobilităţii din România”, spune Christina Verchere, CEO OMV Petrom.

