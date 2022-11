Comisia Europeană invită România să adere la spațiul Schengen

Comisarul European, Ylva Johansson, a spus că România, Bulgaria și Croația sunt pregătite și trebuie să adere la spațiul Schengen.

Într-o comunicare adoptată miercuri, Comisia salută reuşitele celor trei state membre ale UE în aplicarea regulilor Schengen.

„Bulgaria, România şi Croaţia sunt pregătite să adere (la spaţiul Schengen – n.r.). Iar UE este pregătită să le primească”, a declarat miercuri comisarul european pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, într-o conferinţă de presă la Bruxelles, scrie agerpres.ro.

„Este momentul să spunem ‘Bine aţi venit’. Cele trei ţări merită să devină pe deplin membre (…) Aşteptarea a fost prea mare”, a mai spus ea.

