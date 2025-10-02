Coiful de la Coțofenești a ajuns în muzeul virtual al UNESCO

Coiful de la Coţofeneşti a fost expus într-un muzeu UNESCO. Mai exact, în muzeul virtual al UNESCO, o galerie a obiectelor de artă şi cultură furate din întreaga lume şi nerecuperate. În turul virtual al istoriei dispărute se regăsesc şi 3 brăţări dacice. Primul muzeu virtual din lume al comorilor furate a fost lansat săptămâna aceasta de organizaţia internaţională.

„Bine aţi venit la lansarea oficială a muzeului virtual UNESCO al obiectelor culturale furate. Pentru această lansare, avem peste 250 de obiecte, care au fost digitalizate, din peste 50 de ţări, 56 de ţări. Acest obiect trebuie să fie deja în baza de date a Interpol, a operelor de artă furate”, precizează Ernesto Ottone, din cadrul UNESCO.

„Atunci când bunurile culturale sunt furate sau comercializate ilegal, nu dispar doar obiecte. Sunt piese din istoria noastră, din identitatea şi din umanitatea noastră”, spune Valdecy Urquiza, secretarul general al Interpol.

Pe lista Interpol şi căutat în întreaga lume este şi Coiful de la Coţofeneşti. Furat din Muzeul din Olanda la sfârşitul lunii ianuarie, coiful este una dintre comorile pierdute din muzeul virtual UNESCO.

Sunt expuse și cele trei brățări dacice furate din muzeul din Olanda

Expus într-un set de 5 obiecte alese aleatoriu, coiful poate fi rotit, iar printr-un simplu click, oameni din toată lumea pot afla caracteristicile comorii, precum şi detalii despre istoria noastră.

Creatorul a ordonat comorile şi pe regiuni. În sala virtuală Europa şi America de Nord, alături de coif, se regăsesc şi cele trei brăţări dacice, furate tot din muzeul din Olanda.

„Pentru mine este o mare onoare să fiu ales de UNESCO să pornesc în călătoria creării unui loc unde artefactele culturale furate să poată fi expuse în beneficiul umanităţii”, a declarat Francis Kéré, arhitectul Muzeului Virtual UNESCO.

Pentru tezaurul românesc furat, statul român a primit o despăgubire de 5 milioane de euro. Hoții nu au fost prinși nici până acum.

