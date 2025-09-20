De către

Statul român a încasat 5,7 milioane de euro drept despăgubire de asigurare pentru cele patru artefacte furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Assen, Olanda, a anunțat Muzeul Național de Istorie a României (MNIR).

Suma integrală a fost virată de compania de asigurări, conform contractului. Cele patru obiecte vizate de poliță sunt trei brățări dacice și celebrul Coif de la Coțofenești.

Despăgubirea a fost achitată etapizat: 4,845 milioane de euro (85% din valoarea totală) la 25 august și restul de 855.000 de euro (15%) la 12 septembrie.

Conform legislației, banii vor fi virați la bugetul de stat. În cazul recuperării bunurilor, asigurătorul are dreptul să solicite returnarea sumei, care va fi restituită de la buget.

Noi măsuri pentru protejarea patrimoniului

Ministerul Culturii a transmis că va întări grupul de lucru comun cu MNIR, responsabil de monitorizarea situației și de informarea publicului.

Totodată, ministrul Andras Demeter – al treilea oficial aflat la conducerea instituției de la momentul scoaterii tezaurului din țară – a cerut revizuirea procedurilor privind expunerea temporară a obiectelor de patrimoniu.

Măsura urmărește reducerea riscului repetării unor incidente „extrem de grave, care afectează dramatic patrimoniul național”, a precizat ministerul.

