Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri avertizări Cod galben și Cod portocaliu de viituri, valabile de joi după-amiază, pe mai multe râuri din 25 de județe.

Hidrologii avertizează asupra posibilelor depășiri ale cotelor de apărare și asupra riscului de inundații.

Potrivit prognozei, în intervalul 2 octombrie, ora 16:00 – 4 octombrie, ora 00:00, va fi în vigoare un Cod galben de viituri și creșteri de debite în bazinele hidrografice Mureș, Timiș, Pogăniș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Dunăre (sectorul superior), Desnăţui, Jiu, Olt și Călmățui, dar și pe râuri din Vedea, Argeș, Ialomița, Prahova, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna și Dobrogea.

Cod portocaliu de viituri începând cu 3 octombrie

În perioada 3 octombrie, ora 6:00 – 4 octombrie, ora 12:00, va fi activ un Cod portocaliu pentru viituri pe sectoare din Dunăre, Desnăţui, Jiu, Olt, Călmățui și Vedea.

Acestea vizează în special județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeș, Olt și Teleorman.

Recomandările hidrologilor

Autoritățile îi avertizează pe cetățeni și pe autoritățile locale să fie pregătite pentru posibile inundații rapide, mai ales în zonele cu risc istoric ridicat.

INHGA subliniază că fenomenele prognozate pot avea intensitate mare și se pot produce cu rapiditate.

