Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri dimineață o avertizare cod galben de ploi torențiale și descărcări electrice.

Avertizarea meteorologilor este valabilă în nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei, până la ora 22:00.

Specialiștii avertizează că în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 25–30 l/mp, iar izolat vor depăși 40 l/mp.

Fenomene meteo și după expirarea codului

ANM precizează că și după ora 22:00, până în noaptea de vineri spre sâmbătă, la ora 2:00, vor fi perioade cu ploi cu caracter de aversă în jumătatea de est a țării și în zonele montane.

Izolat, acestea vor fi însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă estimate pentru acest interval vor fi de 15–20 l/mp și, local, peste 30 l/mp.

