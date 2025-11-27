5.8 C
Cod galben de viituri pentru mai multe județe din țară

Dana Macsim
de Dana Macsim

Fenomenul cel mai probabil include scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, cu riscul de inundații locale

Hidrologii au emis un Cod galben de viituri pentru mai multe județe din țară, valabil de joi, ora 12:00, până vineri la prânz. Atenționarea vizează râuri din Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Ialomița, Brașov, Covasna, Buzău și Sibiu, unde sunt posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Fenomenul cel mai probabil include scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, cu riscul de inundații locale. Județele Argeș, Dâmbovița și Prahova sunt mai expuse.

Populația este sfătuită să manifeste prudență și să urmeze recomandările autorităților. De asemenea, să evite traversarea cursurilor de apă și a zonelor inundabile, să curețe șanțurile și rigolele pentru a facilita scurgerea apei și să ia măsuri preventive pentru protejarea locuințelor și bunurilor.

