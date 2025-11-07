De către

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de ploi importante cantitativ, valabilă până duminică, 9 noiembrie, ora 10:00, pentru județele Gorj și Mehedinți.

În aceste zone, în special în regiunile montane, se vor acumula cantități de apă între 60 și 80 l/mp, potrivit prognozei transmise de meteorologi.

Pe lângă avertizarea de Cod galben, ANM a emis și o informare meteo de precipitații și intensificări ale vântului pentru Oltenia, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului.

În aceste regiuni, ploile vor fi frecvente și se vor acumula local 25 – 30 l/mp, iar izolat valorile pot depăși 40 – 50 l/mp.

Vântul va sufla temporar cu intensificări semnificative, mai ales în masivele sudice, unde rafalele pot atinge 70 – 80 km/h pe creste, și în sudul Banatului, unde viteza vântului va fi de 50 – 60 km/h, în special sâmbătă.

La altitudini de peste 1.700 de metri în Carpații Meridionali, ploile vor fi înlocuite treptat de lapoviță și ninsoare.

Prognoza meteo pentru București

07 noiembrie, ora 10:00 – 08 noiembrie, ora 08:00

Cerul va rămâne mai mult înnorat, iar temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile vor fi cuprinse între 7–8°C minima și 12–13°C maxima.

08 noiembrie, ora 08:00 – 09 noiembrie, ora 10:00

Vremea va fi în continuare închisă, cu ploi slabe trecătoare. Vântul se va menține slab până la moderat, iar temperaturile vor urca ușor, cu maxime de 14–15°C și minime între 8–11°C.

Spre finalul intervalului, meteorologii anunță o probabilitate crescută de ceață în Capitală.

