Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, un Cod galben de ploi abundente şi descărcări electrice, valabil până vineri dimineaţă, pentru judeţele Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Cluj şi zona Munţilor Apuseni.

Avertizarea meteo este în vigoare în intervalul 11 septembrie, ora 10:00 – 12 septembrie, ora 03:00.

„În judeţele Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Cluj şi în Munţii Apuseni va ploua şi se vor acumula cantităţi de apă de 25, 30 l/mp şi izolat peste 50 l/mp”, precizează meteorologii.

Cantități mari de apă și intensificări ale vântului

Potrivit ANM, în această perioadă sunt aşteptate ploi cu caracter de aversă, joi mai ales în regiunile intracarpatice, iar vineri în sud, est şi la munte. Izolat, vor apărea descărcări electrice.

Cantităţile de apă, prin acumulare, pot atinge 20 – 40 l/mp şi, pe arii restrânse, vor depăşi 50 l/mp.

„Joi, vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 40 – 50 km/h, iar la munte de peste 60 – 80 km/h”, a transmis ANM.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea se va răcori, iar cerul va fi temporar noros pe parcursul zilelor de joi și vineri. Vor fi averse mai ales noaptea, uneori însoţite de descărcări electrice.

În intervalul 11 septembrie, ora 10:00 – 12 septembrie, ora 9:00, se așteaptă cantități de precipitații de 10 – 15 l/mp.

Temperatura maximă de joi va fi de 28 – 29 de grade, cu minime de 17 – 18 grade. Vineri, vremea va deveni mai răcoroasă, cu maxime de 24 – 25 de grade și averse de 5 – 10 l/mp.

Meteorologii precizează că Bucureștiul se află, până vineri seara, sub incidența unei informări meteorologice de ploi și intensificări ale vântului.

