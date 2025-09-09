Până la ora 23.00, Administrația Națională de Meteorologie avertizează asupra unui episod de instabilitate atmosferică ce va afecta Maramureșul, mare parte din Transilvania, nord-vestul Moldovei și zonele montane

Se anunță ploi torențiale însoțite de descărcări electrice, vijelii cu viteze de 50–70 km/h și, pe alocuri, căderi de grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 15–20 l/mp, iar izolat pot depăși 30–35 l/mp într-un interval scurt de timp.

Capitala nu va fi vizată de aceste fenomene. Aici, vremea va fi predominant frumoasă și călduroasă, cu cer variabil, vânt slab spre moderat și o maximă de aproximativ 33 de grade.

În săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025, ANM anunţă că valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice şi sudice. ”Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice, nordice şi centrale, dar mai ales în zona Munţilor Apuseni”, afirmă specialiştii ANM.

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a ţării, iar cantităţile de precipitaţii estimate pentru această perioadă, vor fi deficitare în toate regiunile.

Spre sfârșitul lunii, temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate, decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sudice şi sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

