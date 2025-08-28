Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi o atenționare Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat pentru județele Timiș, Arad și Bihor, valabilă pe tot parcursul zilei de vineri, 29 august.

Meteorologii avertizează că între orele 12:00 și 21:00, temperaturile vor fi extrem de ridicate, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) ar putea atinge pragul critic de 80 de unități pe arii restrânse.

Temperaturile maxime anunțate în aceste județe vor varia între 34 și 37 de grade Celsius, ceea ce va genera un disconfort termic accentuat, în special pentru persoanele vârstnice, copii și cei care desfășoară activități în aer liber.

Prognoza pentru sfârșit de august și început de septembrie

Potrivit ANM, vremea va rămâne călduroasă în ultima săptămână din august și în prima săptămână din septembrie la nivelul întregii țări. În regiunile Banat, Crișana și Muntenia, temperaturile maxime vor oscila între 34 și 36 de grade Celsius, iar ploile vor fi extrem de rare, cu probabilitate mai mare pentru apariția lor după data de 3 septembrie.

Meteorologii precizează că disconfortul termic va fi resimțit nu doar în zonele vizate de codul galben, ci și în alte regiuni din vestul și sud-vestul țării, unde temperaturile vor rămâne ridicate pe parcursul zilei.

ANM recomandă populației să urmărească evoluția temperaturilor și să respecte recomandările de siguranță în condiții de caniculă.

