Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben de temperaturi ridicate și disconfort termic, valabilă marți, între orele 12.00 și 21.00.

Avertizarea este valabilă în județele Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, precum și în Municipiul Bucureşti.

De asemenea, atenționarea se aplică parțial în Vrancea, Buzău, Tulcea și Constanţa, anunță ANM.

Marți, în Banat, sudul Olteniei, sudul Moldovei, în Muntenia și Dobrogea continentală se vor înregistra temperaturi între 33 și 35 de grade Celsius.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un nivel ridicat de disconfort termic.

Situația din București

În Capitală, marți după-amiază, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic accentuat. Indicele ITU va ajunge la pragul critic de 80, în timp ce temperatura maximă va fi de aproximativ 35 de grade Celsius.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Prognoză pentru miercuri

Potrivit meteorologilor, temperaturi ridicate și disconfort termic se vor menține și miercuri, în special în regiunile sudice și estice ale țării.

