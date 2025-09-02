Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționări Cod galben de caniculă și disconfort termic, valabile marți și miercuri, în mai multe județe din sudul, sud-estul, vestul și sud-vestul țării.
Potrivit prognozei ANM, marți, între orele 12:00 – 21:00, în Banat, sudul Olteniei și al Moldovei, precum și în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea continentală, temperaturile vor urca până la 33 – 35 de grade Celsius.
Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități, ceea ce va accentua senzația de disconfort termic.
Județele vizate de avertizarea de marți sunt: Brăila, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Olt, Tulcea, Timiș, Teleorman, Vrancea și Municipiul București.
Caniculă și miercuri, cu temperaturi de până la 37 de grade
Miercuri, în același interval orar, un nou Cod galben va fi în vigoare pentru Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și Dobrogea continentală.
Maximele se vor situa între 33 și 35 de grade, însă în sudul Munteniei valorile vor urca izolat până la 36 – 37 de grade.
Atenționarea este valabilă pentru județele: Argeș, Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Galați, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Olt, Prahova, Tulcea, Teleorman, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.
