Coco Gauff, revenire spectaculoasă la Beijing! Americanca a întors soarta meciului cu Bencic și s-a calificat în sferturi

Dragos Soneriu
Campioana en-titre a reușit o nouă victorie dramatică și continuă cursa pentru apărarea trofeului de la China Open.

Coco Gauff a obținut o calificare spectaculoasă în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Beijing, după ce a învins-o în trei seturi pe Belinda Bencic, scor 4-6, 7-6, 6-2. Americanca de 20 de ani a reușit o revenire de senzație, fiind condusă cu set și break de fosta campioană olimpică.

Partida a durat două ore și jumătate și a fost un nou thriller în cariera lui Gauff, care venise deja după un meci epuizant contra lui Leylah Fernandez. Bencic a câștigat primul set cu 6-4 și a avut șanse mari să închidă meciul și în al doilea, însă Gauff a forțat tie-break-ul, unde a egalat situația la seturi. În decisiv, americanca a dominat, reușind să se impună clar.

A treia cea mai tânără jucătoare cu 20 de sferturi WTA 1000

Chiar dacă serviciul a rămas un punct vulnerabil – Gauff a comis 8 duble greșeli –, procentajul obținut pe primul serviciu (64%) și eficiența la cel de-al doilea (53%) au fost suficiente pentru a răsturna balanța.

Performanța de la Beijing confirmă ascensiunea constantă a campioanei de la Roland Garros, care a devenit a treia cea mai tânără jucătoare din istorie cu 20 de sferturi de finală la turnee WTA 1000. Doar Martina Hingis și Maria Sharapova atinseseră acest prag la o vârstă mai mică.

În sferturile de finală, Coco Gauff, favorita numărul doi a competiției, o va întâlni pe câștigătoarea dintre Eva Lys (Germania) și McCartney Kessler (SUA). Dacă va continua parcursul victorios, se poate ajunge la o finală așteptată cu Iga Swiatek, câștigătoarea din 2023 a turneului de la Beijing.

