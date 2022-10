Firma de investiții axată pe sustenabilitate Engine No. 1, a purtat discuții cu Coca-Cola Co, cu privire la măsurile pe care gigantul sucurilor ar putea să le ia pentru a intensifica reciclarea dozelor și sticlelor sale, a declarat marți pentru Reuters o sursă.

Investitorul activist, care a câștigat anul trecut o contestație împotriva consiliului de administrație împotriva Exxon Mobil Corp, are o participație pasivă la Coca-Cola prin intermediul fondului său tranzacționat la bursă Transform 500. Deține, de asemenea, investiții în PepsiCo Inc și Procter & Gamble Co (PGN).

Charlie Penner, fostul partener de la Engine No. 1, responsabil pentru obținerea a trei locuri la Exxon, a adus ideea Coca-Cola la Engine No. 1 de la Jana Partners, unde a făcut cercetări în acest sens, a declarat o altă sursă pentru Reuters.

Coca-Cola își propune ca 100% din ambalajele sale să fie reciclabile la nivel global până în 2025 și să utilizeze cel puțin 50% materiale reciclate în ambalajele sale până în 2030, potrivit obiectivelor sale de sustenabilitate.

Engine No. 1 a sugerat un parteneriat între Coca-Cola și compania de colectare și reciclare a gunoiului Republic Services Inc (RSG.N), în care Engine No. 1 deține o participație, a relatat marți platforma globală de știri nou lansată Semafor, citând persoane familiare cu acest subiect.

Coca-Cola și Republic nu au răspuns solicitărilor Reuters pentru comentarii.

