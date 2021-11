Coaliția PSD-PNL, la nivel local, o bombă cu ceas / “Nu dăm pasărea din mână pe cea de pe gard,” susține Alin Nica, președintele PNL Timiș

Formarea noii coaliții dintre PNL și PSD la nivel central nu influențează vechile alianțe locale PNL-USR. Deși există o relație tensionată între primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și liberalii, în Consiliul Local, la nivel județean, colaborarea merge înainte.

În Giurgiu, primarul comunei Comana, Aurel Enache, anunță o hemoragie de primari liberali către PSD. În vară, președintele Klaus Iohannis s-a bucurat de o zi liniștită în comunitatea condusă de acesta. “Partidul Național Liberal nu dorește să lege de glie niciun ales local,” se spune într-un comunicat al organizației PNL Giurgiu.

La Brașov, social democrații amușinează pe lângă liberali să compună o nouă majoritate, susțin sursele Europa liberă.

Flutur nu dă cadouri, social democrații și le iau singuri

La Suceava, Gheorghe Flutur a spus că nu va accepta să dea niciun post de vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava vreunui pesedist. Nici cu un prefect social democrat nu e de acord. „Nu intrăm în alianțele și coalițiile locale, deloc. Ce am construit la vârf nu va periclita ce am construit până acum în teritoriu. Nu am apucat să spun în teritoriu lucrurile acestea… Lăsăm lucrurile așa cum sunt, nu reformăm acum înțelegeri sau coaliții existente, n-ar avea rost”, a transmis Flutur, citat de Monitorul de Suceava.

citește și: Făuritorii României Mari

Referitor la posibilitatea ca un post de vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava să-i revină PSD, Flutur a spus că este exclus, câtă vreme majoritatea a fost clar obținută prin vot, încât nu se pune problema oferirii unor cadouri politice – „cadourile se fac la Crăciun, dar nu funcții!”.

În replică, Ioan Stan, parlamentar PSD, a spus că partidul său nu are nevoie de cadouri de la liberali. “S-a dovedit la centru. Știm să ni le luăm singuri.”

În Timiș, alianța USR-PNL merge cu motoarele turate

„Alianțele locale sunt mai stabile decât cele la nivel național. Aici contează oamenii, relația este mult mai directă, alianțele durează mult mai mult. Nu avem nicidecum de gând să schimbăm alianța locală pentru că funcționează și este în regulă să continuăm cu ceva care funcționează. Mă refer la Consiliul Județean. La Timișoara avem probleme, de facto colaborarea nu mai există”, a declarat președintele PNL Timiș, Alin Nica, pentru Europa Liberă.

Alin Nica, președintele PNL Timiș, susține vechile alianțe locale PNL-USR

Astfel, fisura majoră se înregistrează deja între PNL și USR la nivelul municipiului Timișoara, ceea ce ar putea avantaja PSD. Social-democrații ar dori însă o colaborare și la nivel județean pentru a-și sprijini mai bine primarii din județ.

Președintele PNL Timiș, Alin Nica, susține cănu are de gând să formeze o alianță cu PSD la nivelul Consiliului Județean.

„De ce să dai pasărea din mână pentru pasărea de pe gard? Numai prostul schimbă ceva care funcționează”, a spus Nica.

El crede că electoratul nu a votat PNL pentru a colabora cu USR, iar guvernarea națională cu PSD reprezintă „o necesitate de conjunctură.”