Clinica stomatologică din Bucureşti în care o fetiţă de doi ani a murit după o anestezie generală afirmă că sediul în care s-a desfășurat procedura avea aviz de funcţionare, iar autorizaţia sanitară se afla în proces de obținere.

Reprezentanţii unităţii susţin că spaţiul era dotat conform cerinţelor legale.

Declaraţiile vin după ce, duminică, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a transmis că anestezia generală a fost realizată într-un spaţiu care nu respecta normele minime obligatorii.

Reprezentanţii Crystal Dental Clinic, prin avocat, au transmis că echipa medicală nu cunoştea faptul că autorizaţia sanitară nu era încă emisă:

„Sediul în care a avut loc intervenţia avea aviz de funcţionare, însă autorizaţia sanitară era în curs de finalizare. Aceasta este o problemă exclusiv administrativă, care aparţine conducerii. Personalul medical nu a fost informat că autorizaţia nu era încă emisă şi nu a avut nicio implicare în acest proces. În ceea ce priveşte dotările, confirmăm că locaţia era echipată cu toată aparatura şi materialele medicale necesare, conforme cerinţelor legale în vigoare.”

Potrivit clinicii, activitatea în sediul respectiv a fost suspendată imediat, iar pacienţii au fost redirecţionaţi către celelalte locaţii ale reţelei, care sunt complet autorizate.

Cauza decesului, încă investigată

Reprezentanţii unităţii medicale au precizat că instituţiile abilitate desfăşoară cercetări pentru stabilirea cauzei decesului:

„Cauza medicală a incidentului este în curs de investigare de către instituţiile abilitate – medicină legală, organele de anchetă şi Colegiul Medicilor. În acest moment, nu există nicio concluzie oficială care să lege situaţia administrativă de cauza medicală a decesului. Pe durata intervenţiei de urgenţă, întreg personalul medical a acţionat cu un singur obiectiv: salvarea pacientei. Nu au fost chemate persoane din exterior. Singurul nostru interes este aflarea adevărului. Crystal Dental Clinic SRL cooperează integral cu toate autorităţile şi pune la dispoziţie toate documentele solicitate.”

Clinica a iniţiat şi o investigaţie internă:

„Am iniţiat o analiză internă completă pentru a stabili: cum s-a ajuns ca activitatea să înceapă înainte de finalizarea autorizării, unde au existat vulnerabilităţi administrative, ce măsuri trebuie implementate pentru a preveni repetarea unei astfel de situaţii. Această analiză vizează exclusiv procedurile administrative şi nu personalul medical.”

Ministerul Sănătăţii: activitatea clinicii este suspendată

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a confirmat suspendarea temporară a activităţii medicale până la finalizarea anchetei:

„Clinica este în momentul de faţă suspendată în conjunctura anchetei care se întâmplă acolo. După ce voi vedea raportul final, cu siguranţă că voi lua o decizie administrativă, dar fără a interveni în ancheta care se află în desfăşurare.”

Rogobete a subliniat că sediul în care s-a efectuat anestezia generală nu îndeplinea cerinţele minime pentru astfel de proceduri:

„Vă spun cu certitudine că în acel spaţiu în care a avut loc anestezia generală nu erau respectate normativele minimale aşa cum sunt prevăzute ele în legislaţie. Nu existau echipamentele şi dotarea minimă necesară pentru a putea desfăşura o anestezie generală în condiţii de siguranţă. Pentru a clarifica puţin lucrurile, această clinică are două sedii. Pentru primul sediu, cel mai vechi sediu, lucrurile sunt în regulă (…). Iar sediul nou în care a avut loc această dramă nu corespunde şi nu respectă dotările minimale pentru a funcţiona în condiţii de siguranţă.”

