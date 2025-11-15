Clinica stomatologică în care o fetiță de 2 ani a murit în urma unei anestezii afirmă că și-a desfășurat activitatea în baza tuturor autorizațiilor și avizelor necesare.

Reprezentanții unității medicale au transmis un comunicat oficial sâmbătă, încercând să clarifice situația actelor, după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, declarase vineri că verificările preliminare indică nereguli administrative grave.

„În urma informațiilor apărute în spațiul public în cursul zilei de vineri, dorim să formulăm câteva precizări, cu toată responsabilitatea și cu deplin respect față de tragedia pe care o traversăm împreună cu familia îndurerată. Suntem profund marcați de cele întâmplate și cooperăm integral cu autoritățile pentru clarificarea completă a situației”, transmit reprezentanții Crystal Dental Clinic.

Unitatea medicală subliniază că procedurile de sedare profundă au fost realizate „în cadrul unei unități care a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare, eliberate de instituțiile competente.”

Extindere în curs și avize încă în procedură

Potrivit comunicatului, clinica se află într-un proces de extindere, investind în noi spații și echipamente medicale. Reprezentanții explică faptul că procedurile de avizare pentru noile încăperi sunt încă în derulare.

„Aceste demersuri au fost cunoscute și monitorizate de instituțiile abilitate, în conformitate cu legislația aplicabilă. Regretăm faptul că în spațiul public au circulat informații incomplete sau denaturate, care pot crea confuzie într-un moment încărcat emoțional. Considerăm că orice evaluare trebuie realizată exclusiv pe baza documentelor oficiale, nu prin speculații sau afirmații neverificate”, se arată în comunicat.

De asemenea, clinica susține că „rămâne angajată în transparență, cooperare instituțională și susținerea tuturor procedurilor necesare pentru clarificarea completă a faptelor”, adăugând că evită declarațiile care ar putea afecta ancheta sau amplifica suferința familiei.

Poziția ministrului Sănătății

Declarațiile unității medicale intră în contradicție cu poziția ministrului Sănătății.

Alexandru Rogobete a afirmat vineri că, din datele preliminare obținute de echipa de control, clinica nu ar fi avut autorizațiile emise corespunzător pentru activitățile desfășurate.

