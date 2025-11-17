De către

Clinica de stomatologie în care o fetiță de doi ani și-a pierdut viața în urma unei anestezii, în data de 13 noiembrie 2025, a primit o amendă în valoare de 100.000 de lei.

Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control în cazul clinicii de stomatologie unde o fetiță de doi ani a murit în urma unei anestezii și l-a transmis Parchetului pentru continuarea anchetei.

Potrivit Ministerului Sănătății, inspectorii ISS au identificat mai multe nereguli privind funcționarea unității medicale

„În urma verificărilor, au fost constatate mai multe neconformități de natură administrativă, inclusiv funcționarea unor cabinete medicale situate la parterul imobilului fără deținerea autorizației sanitare de funcționare.

Ca urmare a abaterilor identificate activitatea medicală a fost suspendată și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum total de 100.000 lei”, se arată în comunicatul Ministerului Sănătății.

Documentele ajung la procurori

Raportul întocmit de Inspecția Sanitară de Stat a fost înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție „pentru analiză și continuarea demersurilor legale”.

Ministerul precizează că atribuțiile sale „se încheie odată cu transmiterea documentației către autoritățile abilitate”.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.