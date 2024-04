Cîrstoiu își va depunde candidatura la Primăria Capitalei

Liderii alianței electorale PSD-PNL s-au reunit într-o ședință desfășurată la Palatul Victoria, care a durat peste trei ore, unde au stabilit ca depunerea candidaturii lui Cătălin Cîrstoiu pentru funcția de primar general al Capitalei să aibă loc la începutul săptămânii viitoare, potrivit Agerpres.

Liderii coaliției ar fi dorit să depună candidatura lui Cătălin Cîrstoiu chiar pe 16 aprilie, pentru a pune capăt speculațiilor legate de o presupusă retragere din cursă.

Aceleași surse au indicat că decizia finală a ținut cont de faptul că Biroul Electoral Municipal trebuie să analizeze și să valideze mai întâi protocolul alianței PSD-PNL, iar premierul Ciolacu urmează să aibă o deplasare internațională începând de marți.

Cătălin Cîrstoiu a fost prezent, în weekend, la “Marşul IOR pentru aer curat şi sănătate”, unde a făcut mai multe declarații.

“De ce suntem în parc astăzi? Pentru că, în ultimii ani, am văzut un asediu imobiliar asupra tuturor parcurilor din Capitală şi în speţă, aici, în Parcul IOR. Am ratat multe şanse în anii aceştia. Trebuie să înţelegeţi că parcurile sunt cele care dau sănătate, în primul rând, oamenilor, şi, în al doilea rând, oraşului. (…) De aceea Bucureştiului îi trebuie centuri verzi, îi trebuie ‘plămâni’ în fiecare sector”, a declarat Cătălin Cîrstoiu.

De altfel, acesta criticat lipsa de acţiune a administraţiei generale a Capitalei în atragerea fondurilor europene.

“Nu am luat fonduri europene pentru construcţia parcurilor şi e o evidenţă asta. Alte oraşe au putut să o facă, cum e Clujul. E un proiect european care conturează 100 de oraşe verzi, 100 de oraşe inteligente, 100 de oraşe cu soluţii noi, inovative. Noi nu suntem acolo, pentru că nu a aplicat nimeni (…). În al doilea rând, au mai fost proiecte în care au intrat toate acele acţiuni neutralizante ale poluării, Bucureştiul nu are niciun proiect. De ce, pentru că administraţia nu s-a preocupat. (…) Ce aş vrea să ştiţi, că aproape 2 milioane de locuitori sunt în Bucureşti, locuitorii stabili, iar suprafaţa per locuitor este de 9 metri pătraţi de spaţiu verde. Ştiţi cât este în Viena? 120 de metri pătraţi. Ştiţi care este media europeană acceptată? 26 de metri pătraţi. 9 metri pătraţi de spaţiu verde în Bucureşti versus 26 de metri pătraţi acceptaţi la nivel european”, a menţionat Cîrstoiu.

