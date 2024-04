Cătălin Cîrstoiu: “Bucureştiului îi trebuie centuri verzi, îi trebuie ‘plămâni’ în fiecare sector”

Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD PNL la Primăria Capitalei, a subliniat necesitatea creării “centurilor verzi” și a “plămânilor” în fiecare sector al Bucureștiului. El a evidențiat că administrația generală a orașului nu a reușit să atragă fonduri europene și să se implice suficient în întreținerea parcurilor existente sau în amenajarea altora noi. Această inițiativă ar putea contribui la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor orașului și la crearea unor spații verzi mai extinse și mai accesibile pentru comunitate.

Prezent la evenimentul “Marşul IOR pentru aer curat şi sănătate”, acesta a făcut mai multe declarații.

“De ce suntem în parc astăzi? Pentru că, în ultimii ani, am văzut un asediu imobiliar asupra tuturor parcurilor din Capitală şi în speţă, aici, în Parcul IOR. Am ratat multe şanse în anii aceştia. Trebuie să înţelegeţi că parcurile sunt cele care dau sănătate, în primul rând, oamenilor, şi, în al doilea rând, oraşului. (…) De aceea Bucureştiului îi trebuie centuri verzi, îi trebuie ‘plămâni’ în fiecare sector”, a declarat Cătălin Cîrstoiu.

De altfel, acesta criticat lipsa de acţiune a administraţiei generale a Capitalei în atragerea fondurilor europene.

“Nu am luat fonduri europene pentru construcţia parcurilor şi e o evidenţă asta. Alte oraşe au putut să o facă, cum e Clujul. E un proiect european care conturează 100 de oraşe verzi, 100 de oraşe inteligente, 100 de oraşe cu soluţii noi, inovative. Noi nu suntem acolo, pentru că nu a aplicat nimeni (…). În al doilea rând, au mai fost proiecte în care au intrat toate acele acţiuni neutralizante ale poluării, Bucureştiul nu are niciun proiect. De ce, pentru că administraţia nu s-a preocupat. (…) Ce aş vrea să ştiţi, că aproape 2 milioane de locuitori sunt în Bucureşti, locuitorii stabili, iar suprafaţa per locuitor este de 9 metri pătraţi de spaţiu verde. Ştiţi cât este în Viena? 120 de metri pătraţi. Ştiţi care este media europeană acceptată? 26 de metri pătraţi. 9 metri pătraţi de spaţiu verde în Bucureşti versus 26 de metri pătraţi acceptaţi la nivel european”, a menţionat Cîrstoiu.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!