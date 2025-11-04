Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal (PNL) a validat în unanimitate candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală a Capitalei, în urma propunerii venite din partea organizației PNL București.

Votul de marți reprezintă ultimul pas procedural prevăzut de statutul partidului, potrivit unui comunicat oficial al formațiunii.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat în cadrul ședinței că Ciprian Ciucu este cea mai potrivită alegere pentru București, datorită echilibrului între competență administrativă și integritate personală.

„Convingerea mea fermă este că domnul Ciucu ar fi un primar foarte bun pentru Bucureşti, deoarece el combină două lucruri foarte importante pe care ceilalţi candidaţi nu le au: experienţa administrativă şi onestitatea”, a afirmat liderul liberal.

Bolojan a adăugat că „Bucureştiul pus la punct nu se face din vorbe mari, ci din reguli clare, echipe care livrează şi respect pentru oameni”.

Ciucu: „Va fi o luptă grea, dar o vom câștiga cu fruntea sus”

În prima sa declarație după validare, Ciprian Ciucu a transmis un mesaj de mobilizare pentru echipa sa și alegătorii din București.

„Merg la victorie! Mă voi bate pentru a câştiga Primăria Capitalei. Unii au încercat să ne scoată din joc la masa verde. Va fi o luptă destul de grea. Cu oameni care deja aruncă banii în social media. Cu oameni care au sprijinul unor zone mai greu de descris şi sunt convins că vom câştiga campania, dar că o vom face cu fruntea sus”, a afirmat candidatul PNL.

El a mai precizat că liberalii nu vor recurge la atacuri murdare, promițând o campanie „pe pozitiv”, axată pe soluții pentru dezvoltarea Capitalei.

„Noi nu am pregătit atacuri murdare. Ne vom ocupa de campanie pe pozitiv, e oferta noastră pentru Bucureşti. Ceea ce vedeţi în sondaje e pe bune sau poate chiar mai bine”, a adăugat Ciucu.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.