Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, și-a anunțat candidatura pentru funcția de edil general și promite un oraș „curat, ordonat și funcțional”.

Prim-vicepreședintele PNL și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat luni că va candida la Primăria Municipiului București, sub sloganul „Bucureștiul pus la punct”.

„Să ştiţi că nu a fost o decizie uşoară. Am stat mult şi am cântărit: unde pot avea un impact pozitiv mai mare. La Primăria Capitalei sau la Primăria Sectorului 6? Am întors decizia aceasta pe toate feţele. Acum aţi aflat, nu de la mine, dar aţi aflat că voi candida. De aceea vă scriu această scrisoare, pentru că este normal să vă spun de ce am luat această decizie”, a transmis Ciucu pe pagina sa de Facebook.

Mesaj pentru locuitorii Sectorului 6: „Nu plec nicăieri”

Edilul a ținut să precizeze că nu este vorba despre o despărțire de locuitorii din sectorul pe care îl conduce, ci despre o continuare firească a muncii sale la un nivel mai înalt.

„Este un mesaj prin care vă asigur că mergem mai departe. Nu plec nicăieri, rămân aici, la noi în oraş, nu-mi schimb buletinul. Doar că mă duc la un alt nivel. Vom duce mai departe la alt nivel şi Sectorul 6 (ştiu că mai am câteva zone care trebuie regenerate), dar şi Bucureştiul!”, a spus Ciucu, adăugând că proiectele începute – printre care Spitalul din Sectorul 6 – vor fi duse la bun sfârșit.

„Vreau să trăiesc într-un oraș pus la punct”

Candidatul liberal și-a justificat decizia prin dorința de a contribui la transformarea Capitalei într-un oraș civilizat, funcțional și curat.

„De ce am luat decizia de a candida pentru a fi primarul Bucureştiului? Pentru că vreau şi eu să trăiesc într-un oraş pus la punct! Mor de ciudă atunci când văd cum se prezintă alte oraşe din lumea civilizată! Mor! Vreau să arate bine, să ne facă să ne simţim bine, să fie ordonat, curat şi plăcut! Aerul să fie curat, să nu ne mai îmbolnăvească! Să fie verde! Să miroasă frumos! Vreau să nu mai stăm cu zilele sau chiar cu lunile fără apă caldă şi fără căldură iarna!”, a scris Ciucu.

El a mai subliniat că își dorește un transport public eficient, o dezvoltare urbanistică legală și un oraș care „să nu-și mai agreseze locuitorii prin haos și mizerie”.

Primarul Sectorului 6 a precizat că va redacta personal programul său electoral și că îl va menține realist și concis.

„Mă voi apuca imediat să-mi creionez un program. Mie nu mi-l scriu alţii, întotdeauna mi-am scris programele singur. Ca să ştiu eu însumi ce îmi asum! Va fi sintetic pentru că nu am efectiv timp să scriu unul detaliat. Sloganul meu în acest campanie va fi „BUCUREŞTIUL PUS LA PUNCT”! Şi mă voi ţine de cuvânt!”, a declarat liderul liberal.

Sprijin total din partea PNL

Anunțul candidaturii vine la o zi după ce liderul PNL, Ilie Bolojan, a confirmat că organizația PNL București l-a desemnat oficial pe Ciprian Ciucu drept candidat al partidului pentru Primăria Capitalei.

